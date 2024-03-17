雲林北港進香登錄國家重要民俗 張麗善恭賀

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（中央社記者黃國芳雲林縣17日電）雲林縣民俗「北港進香」登錄為國家重要民俗，並認定北港朝天宮為保存者，北港朝天宮也成為全台唯一傳承2項重要民俗的保存者，雲林縣長張麗善今天至朝天宮貼紅榜恭賀。

張麗善致詞表示，「北港進香」自清代以來傳承至今，反映台灣民間媽祖信仰的重要性及影響力，每年農曆1月至3月間，由民間自主至北港進香，呈現地方民眾的集體記憶與認同，讓「北港進香」成為全台媽祖信仰的典範。

張麗善指出，雲林縣除了「北港進香」重要民俗外，加上原已登錄的北港朝天宮迎媽祖、馬鳴山五年千歲五年大科、口湖牽水車藏（狀），以及雲林六房媽過爐，雲林縣已有5項民俗登錄為國家重要民俗，可見雲林豐厚的文化底蘊。

張麗善說，雲林縣府與北港朝天宮結合媽祖進香熱潮，陸續推出「與神的距離」、媽祖的畫作展，歡迎各地進香鄉親、大甲媽及白沙屯媽隨行信徒到雲林時，也能觀賞展覽，感受雲林的熱情與人情味。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣至今已登錄11項民俗，其中有5項國家重要民俗，分別為雲林六房媽過爐、馬鳴山五年千歲五年大科、口湖牽水車藏（狀）、北港朝天宮迎媽祖、北港進香，成為僅次於台南6項重要民俗的縣市；北港朝天宮成為全台獨一無二登錄2項重要民俗的保存者。

陳璧君指出，「北港進香」除每年擁有數千團進香團外，更因為保留完整科儀，包含恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕等，同時也尊重各地宮廟的多元化儀式，如交香、請水、招軍請火等。

陳璧君說，縣府及朝天宮自民國106年起，將「北港進香」登錄國家重要民俗視為目標，歷經努力，終於在今年2月間獲得文化部審議委員一致肯定，成為全台第23項重要民俗。（編輯：黃世雅）1130317