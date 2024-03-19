回顧硬頸攝影家邱德雲 陳淑華、羅烈師30日對談

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（中央社記者王寶兒台北19日電）已故攝影家邱德雲生前走訪農村廢墟，以影像記錄被棄置的生活用具，並由文字工作者陳淑華操刀、撰寫為攝影集「風吹日炙」，陳淑華與客家文化學者羅烈師30日將對談，回顧邱德雲創作軌跡。

邱德雲在1931年出生於苗栗客家庄，曾被網羅至中油棒球隊，1950年代末接觸攝影，1991年邱德雲與謝其煚、陳雲錦等家鄉攝影同好共組「硬頸攝影群」，以純粹黑白寫實風格全力拍攝即將消失的鄉土文化，在2014年離世前仍心繫創作。

邱德雲的攝影創作多以地方或鄉土出發，從早期記錄家鄉的「加里山下的家鄉」系列，到與勞動者緊密連結的「汗流脈絡」、「水褲頭」系列，以至於1990年代後展現農村時空變遷與凋零的「再訪農村」、「風吹日炙」系列等。

國家攝影文化中心台北館去年12月推出「曾在的形跡－李悌欽、邱德雲攝影捐贈展」，為闡述邱德雲的創作軌跡，攝影中心將舉行「行過家園：顯影邱德雲」座談，並邀請長年採訪邱德雲的陳淑華與國立陽明交通大學人文社會學系副教授羅烈師對談。

攝影中心今天透過新聞稿表示，透過座談活動，講者們將以宏觀的客家文化背景以及長年近身的採訪心得等不同面向，讓觀眾更能認識攝影家的創作形跡，從而感受影像背後，攝影家炙熱不衰的創作精神與鄉土關懷。（編輯：張雅淨）1130319