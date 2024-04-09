美學者多伊爾提「冷和平」路線 台灣扮關鍵樞紐

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）冷戰、熱戰之外，世界各國還有別的路可走，國際關係專家、美國學者邁可．多伊爾（Michael W. Doyle）提出「冷和平」路線，且台灣是關鍵樞紐。

多伊爾新書「冷和平：冷戰、熱戰之外的第三條路，台灣該如何選擇？」近期在台發行，他特別寫給台灣版的序文指出，台灣正處於一場新冷戰崛起的最前線，這場冷戰將令美國及其歐亞盟友對上中國、俄羅斯與其盟友，台灣的安全與繁榮，將決定世界是否能出現緩和局勢的「冷和平」，進而緩解「冷戰」的緊張。

多伊爾在書中指出，全球政治家都在擔心人類正進入嚴峻的十年，但人類還是可以透過氣候變遷、克里米亞與烏克蘭、台灣與中國、網路和平等4座橋梁扭轉新冷戰局面，讓世界邁向「冷和平」。

多伊爾強調，台灣必須加強軍事防禦能力，也必須制定軍備控制協定；同時，兩岸若真的同時有意想走向統一之路，也必須建立在共同且和平的認知上，找到適切且雙方均可行的形式，才可能有助於緩解部分緊張局勢。

多伊爾說，冷戰雖然是一場沒有「熱」武裝敵對行動的戰爭，目的在於摧毀對方的政治獨立或領土完整，但今日人類需要的是「冷和平」，以共同生存與全球繁榮為名，擱置顛覆性和戲劇性的極端態度。

多伊爾是知名國際關係與全球政策思想家，現為哥倫比亞大學國際關係與公共事務學院教授，美國政治與社會科學院（AAPSS）、美國文理科學院（AAAS）、美國哲學學會院（APS）3大學院院士，美國政治學會最高榮譽「查爾斯．梅里亞姆獎」、「休伯特．漢弗萊獎」雙料得主。

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此外，多伊爾曾任聯合國民主基金會（UNDEF）主席、聯合國助理秘書長、聯合國秘書長政策規劃特別顧問、國際和平研究所董事會主席，與「軟實力之父」約瑟夫．奈伊（Joseph Nye）齊名。

明白文化總編輯林奇伯表示，多伊爾的每一本著作，全球政治與企業領袖都爭相閱讀，美國與台灣知名大學更指定為學生必讀。在多伊爾影響全球國際關係思維的40年後，台灣終於有第一本多伊爾長篇譯作，可說是在非常時代為繁體中文世界及時奠下重要知識基礎。（編輯：張雅淨）1130409