文策院攜手波隆那書展 推台灣版權商務媒合

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（中央社記者王寶兒波隆那11日電）第61屆波隆那兒童書展今天落幕，文化內容策進院除主辦台灣館，也首度和大會商務活動BBPLus合作，邀台灣出版人參與研討會及論壇，同步大會推動圖像、文學版權媒合。

波隆那書展與義大利圖書出版商協會（AIE）合作推動BolognaBookPlus（BBPlus）邁入第4年，相較波隆那書展行之有年的圖像授權活動外，BBPlus延伸到文學出版領域，另規劃業界交流活動，讓各國出版人能更明白世界出版動向與心法。

在文策院與BBPLus合作下，愛米粒國際版權經紀有限公司負責人莊靜君與法國、西班牙與挪威版權經紀人對談；白沙版權經紀有限公司負責人白佳卉、簡單出版有限公司執行副總經理蘇欣及文策院代表透過「BBPlus 翻譯論壇—台書外譯與推廣」，討論台灣出版品海外推廣經驗。活動以外，文策院也設置出版版權桌，4天展期共累積160場版權會議。

此外，大塊文化出版股份有限公司董事長郝明義也受大會邀請，分享出版義大利作品經驗，對談主持人是國際媒體「出版觀點」（Publishing Perspectives）總編輯安德森（Porter Anderson）。安德森曾3度造訪台北國際書展，大力讚美台北書展，更向各國出版人喊話「你們都該去看看」。

莊靜君在對談會中分享如何成為版權經紀人，並回應主持人提問時提到，「耐心」是成為版權經紀人重要條件，獲所有對談人一致贊同。她說，版權經紀需與各國出版社、作者及編輯等多方角色溝通，在長期且持續過程中，耐心格外重要。

莊靜君告訴中央社記者，不是各國都如台灣政府一樣願挹注資源讓出版業者前往國際書展，「我們是很幸福的」，之前跟日本出版社聊到這件事，對方很驚艷為什麼台灣館這麼大，還有這麼多人出席。她告訴對方，台灣政府有幫忙版權經紀與插畫家、業者，「這放在世界是很少見的。」

文策院主辦、台北書展基金會承辦的台灣館面積達128平方公尺，隨團參展插畫家如馬尼尼為、鄭元欽、陳沛珛及Croter（洪添賢），書展4天期間輪番上陣駐館簽繪，還有他國創作者拿作品交流、討論，拓增台灣創作者能見度。（編輯：李明宗）1130411

2024波隆那兒童書展11日順利落幕，台灣館隨團參展插畫家陳沛珛（圖）在展覽期間與其他插畫家輪番駐館簽繪，她在2023年也曾以繪本「他們的眼睛」獲選波隆那拉加茲獎精選100好書。中央社記者王寶兒攝 113年4月11日

大塊文化董事長郝明義受2024波隆那兒童書展大會邀請，在BolognaBookPlus（BBPlus）論壇中分享出版義大利作品經驗。中央社記者王寶兒攝 113年4月11日

文化內容策進院2024年首度和波隆那兒童書展大會商務活動BolognaBookPlus（BBPlus）合作，邀請愛米粒國際版權經紀公司負責人莊靜君（左）對談法國、西班牙及挪威等版權經紀人。中央社記者王寶兒攝 113年4月11日