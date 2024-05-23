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紐文中心攜手國際表演藝術協會 推出台灣夥伴計畫

2024/5/23 11:20
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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）文化部駐紐約台北文化中心再度與「國際表演藝術協會」（ISPA）合作，公開甄選2名台灣表演藝術行政工作者員加入ISPA台灣夥伴計畫。

根據文化部發布的新聞資料，獲選者將成為ISPA會員，連續3年參加ISPA每年1月在紐約舉辦的年會，拓展全球藝文界人脈，進而促成台灣表演藝術接軌國際。

駐紐約台北文化中心2年前辦理第1屆ISPA台灣夥伴計畫公開甄選，今年將啟動辦理第2屆計畫的甄選，希望持續強化台灣表演藝術國際人脈。

ISPA是表演藝術高階管理人員的全球性協會，會員超過500人，遍布185個國際主要城市和地區，擁有龐大人脈網絡。成為會員參與年會及各項活動，將有機會與來自全球的劇場及藝術團隊、藝術總監、藝術經理及策展人互動交流。

目前包括新加坡、加拿大、英國、荷蘭及丹麥等國都已經與ISPA簽訂夥伴計畫。

「ISPA台灣夥伴計畫」詳情及甄選簡章可至ISPA官網（https://www.ispa.org/page/fellowship_landing）或駐紐約臺北文化中心官網（https://tccny.moc.gov.tw/ch/News_Content.aspx?n=731&s=214927）查詢。（編輯：龍柏安）1130523

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