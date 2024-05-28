美傅爾布萊特獎助計畫 支持台藝文人才赴美交流

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）美國國務院傅爾布萊特獎助計畫獲益學人遍布全球各領域。2018年起與文化部合作推出「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」，支持藝文人才赴美交流。

文化部發布新聞稿表示，2024學年度獲選學人名單日前甫獲美方審查通過，包含國立台灣文學館文物修護師陳烜宇、OISTAT國際劇場組織總部經理陳韋屏、獨立聲音藝術家與文化行動者李慈湄等3人。

2023學年度獲獎助則有台北當代藝術館研究組資深副組長詹話字、獨立策展人暨台灣藝文空間連線TASA協會理事長洪秉綺以及財團法人中強光電文化藝術基金會總監李依樺等3人，也將於近期陸續完成赴美執行交流計畫。

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美國國務院傅爾布萊特獎助計畫（Fulbright Program）與文化部合作「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」，自2018年起由在台執行單位「學術交流基金會」合作選送藝文專業人員赴美交流，至今已有12名獲獎助學人完成計畫返台。

2025學年度「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」即日起開始徵件，甄選對象包含藝文行政、管理、技術、策展、評論人員，薦送名額為3人，申請截止日至10月31日，有志前往美國機構交流的藝文工作者，可把握機會了解申請。（編輯：龍柏安）1130528