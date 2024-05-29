用科技發掘文化底蘊 文化科技創意提案賽獎金180萬

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣文化觀光局、文化科技發展協會主辦「CulTech+1文化科技共創集智創意提案競賽」今天開跑，邀新創團隊投稿競逐總獎金180萬，聚焦透過科技發掘更多文化底蘊。

嘉義縣政府文化觀光局、文化科技發展協會今天在嘉義文化科技創新基地舉行記者會，由數位發展部數位產業署長呂正華、嘉義縣長翁章梁宣布「CulTech +1」競賽開跑。

縣府指出，競賽分為文化場域組及企業應用組，提案團隊可運用沉浸式科技、互動體驗、創意及可行性4大面向，用科技活化歷史建物、周邊商圈。

文化場域組以國立故宮博物院南部院區、新港培桂堂、大林萬國戲院、台糖蔗埕文化園區五分車共4場域作為題目，參賽團隊可運用新興技術活絡在地場域，每一場域擇最佳團隊頒發優勝獎金新台幣20萬元。

企業應用組由數十家企業共同出題，聚焦於文化科技創意，鼓勵團隊開發創新應用程式或商業模型，由出題企業選擇最優方案，頒發獎金3至5萬元，並有機會邀請參賽團隊進入企業體系工作或成為合作單位。

呂正華致詞表示，提案重點在於透過科技發掘更多文化底蘊，創造多元體驗價值，不須過度強調高深華麗技術，期望團隊能發揚在地文化及企業需求，用科技改變民眾視野。

翁章梁說，輝達創辦人黃仁勳指出台灣在AI市場扮演極重要角色，希望透過這場競賽可培育更多數位發展人才，強化台灣數位實力，鼓勵新創團隊勇於報名，不僅取得高額獎金，還能在數位科技領域嶄露頭角。

縣府指出，競賽即起開始徵件，文化場域組截止日為7月15日，企業應用組截止日為9月1日。（編輯：陳仁華）1130529