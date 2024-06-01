「感謝公主」摘台新藝術獎年度大獎 編導謝土地包容

（中央社記者葉冠吟台北1日電）第22屆台新藝術獎今天公布得主，年度大獎由窮劇場與江之翠劇場共製作品「感謝公主」摘下獲新台幣150萬獎金。受獎代表高俊耀感謝這片土地的包容，才能讓談論政治創傷題材被看見。

由窮劇場與江之翠劇場共創的「感謝公主」，取材自宋元南戲「朱弁」，以當代聲響設計，重新編輯調度南管經典曲目，演員的行動上則遵循梨園科步語法發展；劇情上由古今兩條敘事非線性交錯，架構白色恐怖時期變節政治犯與南宋忠臣相互映照的生命故事，抽絲剝繭地揭開眾生離散、選擇唯艱的生存處境。

窮劇場編導高俊耀致詞時開玩笑說，前幾天才聊到若幸運得獎，「窮劇場要不要改團名？」沒想到真的抱走大獎。高俊耀表示，這齣劇由兩個劇團共製，從2021年走到今天不容易，他向所有參與的藝術家及工作同仁致意，也謝謝這片土地的包容，讓這齣談論政治創傷的題材能被看見，同時把作品獻給已逝的台灣劇場運動前驅周逸昌。

年度視覺藝術獎得主為你哥影視社的影像裝置作品「宿舍Ký Túc Xá」，靈感來自2018年在台越南移工的罷工直播事件。團隊以工作坊的方式共同發展電影劇情及角色設定，並在展場裝置中，將場景、道具、工作坊紀錄影像，交織成複雜的敘事線，開發更多關於人與空間的故事和慾望。

代表你哥影視社受獎的田倧源分享，那座由廢棄工廠打造的片場像大家做夢的地方，充滿衝突、張力與慾望，容納不同的想像和人，「宿舍」是大家共同捏塑的作品。他謝謝所有參與者的信任，尤其每個人都是一期一會，不知道何時會再相遇，「這是獻給他們的」。

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台北海鷗劇場的歌仔戲作品「國姓之鬼」則獲年度表演藝術獎，全劇以「戲中戲中戲」的結構，交錯編織漢人／國際歷史、民間與都市傳說中的鄭成功形象，述說與之糾纏的歷史人物的故事，並混入演員本我降乩附身的靈異經驗。

台北海鷗劇場編導宋厚寬領獎時忍不著落淚，他說，很多觀眾覺得這是和現代戲劇跨界的歌仔戲，但對他來說，就是一齣歌仔戲。在他心目中，戲曲就該是千萬變化，「傳統與現代並存才能成為此刻」。雖然常自稱是戲曲門外漢，但他從門外看到很多美好事物，希望現在的一點努力，能讓戲曲和劇場成為台灣人生活的一部分。（編輯：李亨山）1130601