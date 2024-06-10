訪視國漫館國美館 李遠：最快速推國漫館主場館工程

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）文化部長李遠今天到台中訪視國漫館及國美館時表示，最快速度辦理國漫館北側園區主場館工程，也將持續「重建台灣藝術史」，完善台灣藝術史研究、典藏、展示各項工作。

李遠今天訪視國家漫畫博物館及國立台灣美術館，參觀國漫館新推出的「葉宏甲百年紀念」特展，以及國美館「日月頌－顏水龍與台灣」、「致未來世代的美術史」展覽。

李遠在國漫館由葉宏甲兒子葉佳龍親自解說，一一參觀「葉宏甲百年紀念」特展各展間；李遠說，葉宏甲創作的「諸葛四郎」當時風靡全台，是很多台灣人心中的英雄，也可說是「戰後嬰兒潮世代內心正義感養成最好的漫畫」。

今年適逢漫畫家葉宏甲百歲冥誕，李遠並代表文化部特別感謝葉佳龍去年在金漫獎典禮上，宣布將葉宏甲作品捐給文化部。

李遠表示，國漫館是屬於台灣漫畫的家，更是台灣漫畫走向世界的櫥窗，文化部將以最快速度辦理位於北側園區主場館興建工程，讓台灣漫畫能夠早日有完整與專業空間，並同步持續進行研究、典藏，以及展示、教育推廣、國際交流等工作。

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在參訪國美館時，李遠說，在擔任文化部長前，就經常到台中看展，對國美館展覽可說是如數家珍。國美館現正展出「日月頌－顏水龍與台灣」、「致未來世代的美術史」及「匯流溯源－國美典藏台灣早期書畫展」等，都是「重建台灣藝術史」政策重要篇章，也是台灣藝術傳承延續與創新發展的最佳示範。

李遠認為，文化部將持續「重建台灣藝術史」工作，支持國美館繼續台灣藝術史的研究、典藏，確保重要藏品史料及民間捐贈效益得以持續延伸，完善台灣藝術史脈絡，並將理念落實於行動，進一步展示台灣藝術史發展歷程。（編輯：陳仁華）1130610