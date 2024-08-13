求學崎路成靈感 葉承融入選紐約砲台舞蹈節新秀

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（中央社實習記者龔芸可紐約13日專電）北藝大學生編舞家葉承融的舞蹈創作獲選紐約砲台舞蹈節「舞蹈新秀之聲」單元，作品「崎路」由自身生命歷程出發，傳達出求學路上的崎嶇與艱辛。

擁有43年歷史的紐約砲台舞蹈節，今年第4次舉辦「舞蹈新秀之聲」單元，共選拔10位15至22歲的新秀編舞家，於舞蹈節現場演出作品。葉承融的「崎路」在本次入選名單中，今天正式於美國首演，也是作品首次在戶外場地公演。

舞者們以舞步呈現崎嶇之路的意象，搭配豐富的表情與肢體，傳達人們在遭遇困難與挫折時內心掙扎的情感，打動現場世界各國觀眾。

「崎路」以葉承融自身成長經驗為創作靈感。他表示，自己在求學過程中，參與大小考試、比賽或徵選，在達到目標之前並非順遂，必須經歷各式各樣崎嶇的路途。他希望透過作品向觀眾傳達，即使人生遭遇各種挫折與挑戰，也不要因此失去信念。

北藝大焦點舞團藝術總監吳易珊說，葉承融的作品在眾多創作中獲選，象徵舞蹈是一個無國界的語言，也代表「崎路」受到非常大的肯定，無論是對於葉承融或是北藝大，都是相當高的榮耀。

吳易珊提到，「崎路」是葉承融於2021年台灣舞躍大地舞蹈創作比賽獲得金獎的作品，後續經過無數次的修改與調整，才有今天呈現的版本。她認為，這呼應了作品本身想傳達的「每個成功背後，都有不為人道的付出和辛苦」，也看到葉承融蛻變成為一位專業編舞者的歷程。

對於「崎路」的首演表現，參與演出的學生高聖庭表示，在台上能感受到和台下觀眾的緊密連結，氣氛相當美好；同學吳芮錤認為，透過這次演出更能體會到團隊合作的重要性，促使表演者們更加凝聚；李家誠同學給這次表演打99分，他認為舞者永遠都有進步的空間。

葉承融表示，這次受邀至紐約演出，讓他感受到不同國家的人文風情，對於藝術或舞蹈的想法有更開闊的空間，期許未來能赴各國觀摩作品，和更多藝術家交流。

第43屆紐約砲台舞蹈節於8月11日至17日舉行，邀請來自台灣、美國、加拿大、德國、荷蘭、印度等8國30支舞蹈團隊接力演出，活動每年吸引超過1萬2000名現場和3萬5000名以上的線上觀眾共襄盛舉。（編輯：韋樞）1130813

「崎路」由學生編舞家葉承融的生命歷程出發，傳達出求學路上的崎嶇與艱辛。中央社實習記者龔芸可紐約攝 113年8月13日