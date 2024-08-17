北市交推70分鐘名家古典音樂會 曲目分量不打折

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（中央社台北17日電）台北市立交響樂團全新規劃「TSO夏日音樂漫步」今天登場，邀請英國老牌哈雷管弦樂團準首席指揮黃佳俊，音樂會選在下午茶時段，全長70分鐘無中場休息，古典曲目分量不打折，讓樂迷輕鬆聆聽古典樂。

根據北市交發布的新聞資料，「TSO夏日音樂漫步」將有兩場音樂會「水之場」與「火之場」，音樂會由黃佳俊（Kahchun Wong）攜手挪威小提琴家恩碧歐．荷姆欣（Eldbjørg Hemsing）共同演出。其中譚盾「火祭」小提琴協奏曲是台灣首演。兩場音樂會都在下午演出，讓觀眾無負擔聆樂。

17日的「水之場」音樂會，黃佳俊將與北市交演出芬蘭作曲家西貝流士的「小提琴協奏曲」，將觀眾帶入北歐的寧靜湖畔，彷彿置身千湖之國。接著德布西的「海」以其流動的旋律和清新的節奏，完美呈現海洋與水光之美。

18日的「火之場」音樂會中，TSO將演出作曲家譚盾的「火祭」小提琴協奏曲。「火祭」原為胡琴與國樂團而寫的協奏曲，後改編為小提琴與交響樂團的版本。這首樂曲對指揮黃佳俊及小提琴家荷姆欣來說都有獨特意義，這首樂曲2018年9月的世界首演由譚盾親自指揮，荷姆欣與奧斯陸愛樂樂團共同演出；黃佳俊則為2019年美國首演的指揮，與紐約愛樂共同演出。

第一次訪台的荷姆欣熱衷推動古典音樂走向大眾，她在2023年與索尼唱片合作的第一張概念專輯Arctic，收錄BBC紀錄片「藍色星球」作曲家雅各布．希亞（Jacob Shea）加上北歐作曲家作品，展現從古典走向當代的音樂多元性。

來自新加坡的黃佳俊目前在歐美樂壇備受重視，除了目前擔任日本愛樂樂團首席指揮之外，他9月即將上任英國哈雷管弦樂團首席指揮，也是德勒斯登愛樂樂團首席客席指揮。黃佳俊2016年拿到馬勒指揮大賽冠軍。

「TSO夏日音樂漫步」黃佳俊、荷姆欣與TSO「水之場」、「火之場」音樂會將於8月17日及18日演出，地點在中山堂中正廳。（編輯：陳政偉）1130817