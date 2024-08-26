NTSO國際青少年管弦樂營泰國演出 演繹動人台灣歌謠

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（中央社實習記者簡成元曼谷26日專電）國立台灣交響樂團舉辦的NTSO國際青少年管弦樂營管弦樂團昨天在泰國演出，演繹包括「望春風」、「淡水暮色」、「甜蜜蜜」等台灣歌謠在內的多首東西方曲目，以動人樂音串連台泰交流。

去年11月，國立台灣交響樂團（NTSO）的弦樂四重奏到泰國進行文化交流，獲得泰國各界高度評價，促成這次NTSO國際青少年管弦樂營赴泰國演出的機會。

國立台灣交響樂團團長劉玄詠接受中央社訪問表示，這次樂團邀請來自泰國藝術大學（Silpakorn University）和馬奚杜大學（Mahidol University）的11名泰國學生到台灣和台灣學生一起集訓，希望透過音樂交流，讓台灣和泰國的學生更深入了解彼此的文化。

經過集訓，樂團21日在台中國家歌劇院、23日在高雄衛武營、25日在泰國台灣會館演出，預計今天晚間在泰國國立藝術大學表演，展現雙邊文化交流。

劉玄詠表示，「音樂無國界，是世界共通的語言。」希望演出能拉近台泰兩國文化機構之間的距離，並建立良好的交流管道。

樂團台灣小提琴手黃楷芯表示，非常高興能有機會到泰國演出，並與泰國樂手進行交流。這次演奏曲目包含多首台灣歌謠，希望讓更多泰國人了解台灣的音樂文化。

來自泰國的大提琴手潔西卡（Jessica Nopthaisong）表示，對這次演出感到十分興奮，並且很榮幸能與台灣樂手同台表演。這是首次與台灣樂手合作，在演奏曲目裡，最期待的是由作曲家柴科夫斯基（Pyotr Ilich Tchaikovsky）譜寫的「E小調第5號交響曲」（Symphony No. 5 in E minor, Op. 64）。

而在台灣歌謠樂曲中，潔西卡特別喜歡鄧麗君的「甜蜜蜜」，她表示自己非常欣賞這首歌的編曲。

台灣觀眾王相賀表示，很少有台灣交響樂團來到泰國演出，以往看到的多是傳統中式表演，他特別利用假日，帶家人到泰國台灣會館欣賞。

泰國華僑周永吉則表示，演出非常精彩，尤其當樂團演奏羅西尼（Gioachino Antonio Rossini）的「賽維亞的理髮師」序曲（Overture to “Il Barbiere di Siviglia”）時，令人印象深刻且感到震撼；如果有機會，會親自前往台灣，再次聆聽樂團的現場演奏。

駐泰國代表處副代表薛秀媚和文化部駐泰國文化組組長桂業勤也出席欣賞昨天的演出。泰國台灣會館主席張玲琴表示，在台灣會館舉辦如此專業的音樂會並非易事，這場音樂會經過各界數月的溝通與籌備才能完成；感謝NTSO國際青少年管弦樂營促進國民外交和台泰之間的文化交流，展現台灣文化軟實力。（編輯：田瑞華）1130826