NSO加入維也納藝術節計畫 推動女性作曲家創作

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）應維也納藝術節藝術總監米洛．勞（Milo Rau）之邀，NSO國家交響樂團加入維也納藝術節「第二現代主義學院」計畫，致力推動女性作曲家創作，促進參與藝術平等機會。

維也納藝術節（Wiener Festwochen）是全球最負盛名的跨領域文化節慶之一，自1951年創立以來，每年吸引超過10萬人次共襄盛舉。除了藝術展演，維也納藝術節也以追求自由與進步的社會倡議聞名。

米洛．勞（Milo Rau）上任維也納藝術節總監後，啟動「第二現代主義學院（Academy Second Modernism）」計畫，「第二現代主義學院」的成立宗旨是透過與世界各地頂尖樂團合作，推廣當代女性作曲家的創作，促進古典音樂與表演藝術的平等參與。

計畫宣言起草者包含維也納音樂協會（Musikverein Wien）、荷蘭國家歌劇院（Dutch National Opera）、德國易北愛樂（Elbohilharmonie Hamburg）等50多個音樂團體與機構。計畫由作曲家荀白格（Arnold Schoenberg）之女努里亞（Nuria Schoenberg-Nono）贊助，向荀白格領導的「第二維也納樂派」致敬。

當年第二維也納樂派企圖打破各項傳統與規範，卻因戰爭爆發無疾而終，至今古典樂壇依舊存在諸多性別與階級的隱形天花板，有待更多行動突破與改變。

維也納藝術節的網站上置放米洛．勞與NSO國家交響樂團執行長郭玟岑的合照，網站介紹「這是第二現代主義學院最年輕的新成員」。NSO國家交響樂團以台灣愛樂樂團之名加入。米洛．勞表示，維也納藝術節與NSO國家交響樂團具有相同的關懷與目標，期望透過藝術合作與交流可以促進社會改革。

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑接受中央社訪問時表示，NSO近年的音樂能量持續被國際樂壇看見，這次維也納藝術節總監米洛．勞主動邀請NSO加入合作，對樂團來說是莫大肯定。郭玟岑表示，目前已經確定2025年6月樂團將參與藝術節年會，也將有共製音樂節目的計畫。

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郭玟岑表示，國家交響樂團近年透過各種官、產、學合作計畫，委託多名女性作曲家創作並於國內外演出。舉例來說，2019年國家交響樂團與客委會合作推出「以樂會客」計畫，12名作曲家就一半是女性。今年起，「以樂會客2.0」計畫也將委託5名女性作曲家進行創作。

米洛．勞表示，他這次來到台灣，很驚喜高度專業的女性藝文工作者所占比例相當高，「台灣在平等參與上展現的進步，值得歐洲許多國家學習。」（編輯：陳政偉）1131026