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楊德昌回顧展新加坡登場 檔案文物首次海外展出

2024/11/1 20:06（11/1 20:21 更新）
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台灣導演「楊德昌回顧展」1日在新加坡登場，部分檔案文物是首次於海外展出。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月1日
台灣導演「楊德昌回顧展」1日在新加坡登場，部分檔案文物是首次於海外展出。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月1日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡1日專電）台灣導演「楊德昌回顧展」今天在新加坡揭幕，部分檔案文物是首次於海外展出，多數作品放映場次已售罄，迴響熱烈。

「楊德昌回顧展」於新加坡國家檔案館內的Oldham Theatre舉行，電影放映採售票制，講座免費，但因席位有限仍須事先線上報名。展覽則免費開放參觀展至12月29日。

駐新加坡代表童振源、國家電影及視聽文化中心執行長杜麗琴等人今天晚間出席揭幕儀式。這次活動緣起於影視聽中心與台北市立美術館2023年合辦的「一一重構：楊德昌」，回顧展在籌劃階段時，文化部駐馬來西亞代表處文化組和新加坡亞洲電影資料館（AFA）即已展開討論，並徵得影視聽中心及楊德昌遺孀彭鎧立的同意。

AFA在新加坡呈現楊德昌執導的電影及電視作品。從1981年電視劇集「浮萍」到其電影代表作「牯嶺街少年殺人事件」、「一一」，乃至於未能完成的動畫「追風」，讓影迷得以總覽楊德昌近30載的創作軌跡。

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2011年時，新加坡國家博物館曾完整呈現楊德昌的影像作品，成為當年星國影壇佳話。時隔13年，國際間對其作品討論不曾間斷，多數長片作品也已完成數位修復。

主辦方表示，這次AFA的回顧展以最佳放映規格完整呈現楊德昌的作品，活動消息公布後不到一天，「牯嶺街少年殺人事件」及「一一」所有場次即告完售，其他影片的場次也在幾天內陸續售罄。（編輯：田瑞華）1131101

台灣導演「楊德昌回顧展」1日在新加坡登場，多數作品放映場次已售罄。駐新加坡代表童振源（左3）等人出席活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月1日
台灣導演「楊德昌回顧展」1日在新加坡登場，多數作品放映場次已售罄。駐新加坡代表童振源（左3）等人出席活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月1日
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