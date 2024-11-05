文化部發布新人事 洪世佑陞任史博館長

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）文化部今天發布新人事案，新任國立歷史博物館館長由現任國立台灣博物館館長洪世佑陞任，台博館長由文化部主任秘書陳登欽接任。

文化部主任秘書由文化資源司司長林宏義接任，文化資源司司長則由現任國立傳統藝術中心副主任陳修程接任。

文化部長李遠表示，他就任5個月，對於文化部整體業務及組織、人事已有非常深刻的認識、理解及規劃，因此這次的人事安排，相信更是能讓最符合專長、經歷的人到合適的位置，發揮所長。

文化部今天發布新聞稿表示，新任國立歷史博物館（史博館）館長洪世佑，現任國立台灣博物館（台博館）館長、中華民國博物館學會理事長、台灣博物館文教基金會執行長，曾任文化部綜合規劃司司長、秘書處處長、文化資產局古蹟聚落組組長。

李遠期許，洪世佑能夠以豐富的博物館與文化資產經驗，以及作為博物館學會理事長的高度與視野，完成史博館典藏庫房興建工程，並帶領整修完成的史博館，持續擴展在國內外博物館社群、重建台灣藝術史等的影響力。

新任國立台灣博物館館長陳登欽，現任文化部主任秘書，曾任文化部文化資源司司長、國立台灣博物館秘書等。李遠表示，陳登欽除具有豐富的行政經驗，因具備建築師背景，所以在主任秘書任內積極協助督導各項文化設施工程，並完成如國家兒童未來館建築師徵選等重要工程階段性任務。

李遠表示，相信在台博館身兼籌設首座國家級建築文化中心的此刻，陳登欽能以其建築師專業及豐富博物館經驗，為國家建築文化的保存、傳承及推廣，立下最關鍵的根基，同時擦亮百年博物館招牌。

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新任文化部主任秘書林宏義，現任文化部文化資源司司長兼法規會執行秘書，曾任文化部綜合規劃司司長、文化資源司副司長、秘書處專門委員。李遠表示，以林宏義對於文化行政事務、文化政策推動、文化設施管理等極佳的專業及經驗，相信一定能扮演好協助文化部發展、溝通協調的重要角色。

新任文化資源司司長陳修程，現任國立傳統藝術中心副主任，曾任台南市政府文化局副局長、專門委員。陳修程公務生涯長年於地方文化單位耕耘，相當熟悉地方文化及社區現況。李遠表示，陳修程文化工作經驗豐富，擔任文資司長可以發展全民共創、共享，具經濟、觀光潛力的「文化基地」政策目標。（編輯：張雅淨）1131105

文化部5日宣布，現任文化部主秘陳登欽（圖）將接任台博館長，部長李遠表示，相信陳登欽能以其建築師專業及豐富博物館經驗，為國家建築文化的保存、傳承及推廣，立下最關鍵的根基。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月5日

文化部主任秘書將由現任文化資源司司長林宏義（圖）接任，此項人事安排5日正式公布。文化部期待林宏義接任主秘後，能扮演好協助部會發展、溝通協調的重要角色。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月5日