NSO攜手台大校友合唱團 獻演布拉姆斯經典

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）以合唱跟交響為主軸，NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉攜手國內外聲樂名家與台大校友合唱團合作，演出作曲家布拉姆斯及貝多芬等德奧經典曲目，展現古典傳承。

根據NSO今天發布的新聞資料，這場音樂會重點之一是布拉姆斯的「第四號交響曲」，從這首作品可以看到無數前代作曲家的身影。樂曲中從貝多芬發展微小動機的手法，到援引自巴赫作品的盛大終章，布拉姆斯充分活用了這些元素，展現出一部承先啟後的傑作。

另一首布拉姆斯的「命運之歌」，則以合唱和管弦樂編制唱出從晦暗到光明的心境，雖然只有16分鐘，但對合唱團的要求很高，曲子也充滿戲劇性。

呂紹嘉今天在記者會上表示，貝多芬的「C小調合唱幻想曲」充滿即興之感，「也算是一首鋼琴協奏曲，因為鋼琴的分量很重，獨唱跟合唱在最後加上，為曲子最後帶來輝煌結尾。」這次擔任鋼琴獨奏的日本鋼琴家福間洸太朗，曾在去年NSO日巡時合作，這次再度邀請來台演出。

呂紹嘉說，這次安排林慈音、林蕭淳顄、陳禹、宮天平、張振文與葉展毓等聲樂家合作，希望帶來傳承，「音樂沒有新舊之分，每次演奏一首曲目，它就是全新的曲目。好的音樂沒有時空限制，每次聆聽都會有不同感覺，期待大家來現場親自感受。」

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台大在1964年成立國立台灣大學合唱團，2004年成立了台大校友合唱團，創團伊始邀請戴金泉出任藝術總監暨指揮，2008年延攬台大合唱團員出身的莊舜旭擔任指揮及藝術總監。今年正好是台大合唱團成立一甲子，台大校友合唱團成立20週年，台大校友合唱團也透過這場音樂會回饋社會，傳承合唱之美。

台大合唱傳承六十「呂紹嘉的合唱幻想」音樂會將於11月14日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳政偉）1131111

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