林懷民當推手 NSYO國家青年交響樂團前進嘉義新港

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（中央社記者趙靜瑜嘉義4日電）為家鄉嘉義新港催生好的音樂會，雲門舞集創辦人林懷民出面邀NSYO國家青年交響樂團寒訓來演出。林懷民說，新港孩子可以從聽到最好的古典音樂，知道世界很大，等待他們去探索。

NSYO國家青年交響樂團邁入第4屆，由NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉擔任寒訓指揮，演出柴可夫斯基「胡桃鉗」芭蕾組曲、「第四號交響曲」，以及傳藝金曲獎最佳作曲獎得主顏名秀以台灣前輩作曲家江文也樂曲為靈感所寫的「孤塵」。

林懷民表示，老家嘉義新港人口只有3萬人左右，但這裡擁有豐厚的文化力，「我們繳的稅都一樣，新港的孩子也要能像台北一樣，聽見最好的古典音樂，讓他們知道世界很大，等待他們去探索。」他說，這件事情終於成真，「我感覺像夢一樣。」

林懷民說，新港鄉親已買掉一半的票支持，學生也可以拿學生證買票，離演出還有好幾個月，新港誠品書店有一整個專櫃童書介紹演出曲目「柴可夫斯基－胡桃鉗音樂故事」，「希望新港孩子走進音樂廳可以注意到樂器、注意到音樂，讓他們帶著一些甚麼回家，成為他們的養分。」

林懷民回憶，1995年他帶著雲門舞集去演出「流浪者之歌」，「當時柏林喜歌劇院音樂總監就是呂紹嘉，宣傳海報掛得滿街都是，我們站在路邊聊天，我一直希望他可以回台灣奉獻。現在他真的回來了，也願意為台灣音樂界培養音樂學子，我覺得很感動。」

國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）表示，很高興有機會到嘉義新港演出，「這個世界上有很多問題，讓孩子們接觸音樂，相信音樂可以為世界的紛亂做出解答。」

馬寇爾表示，國家青年交響樂團很重要的精神之一，是讓年輕學子學會團隊合作，建立友誼，在舞台上分享他們的收穫。

馬寇爾說，面對下一個世代，「我們要用最好的養分來培養他們，這次邀請到呂紹嘉帶青年交響樂團，因為他是最好的。」

呂紹嘉致詞時表示，他擔任國家交響樂團音樂總監10年，沒有想到要成立青年交響樂團，「但是馬寇爾做到了，我非常尊敬他。」

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呂紹嘉跟大家保證，「這次的音樂會曲目容易聽進去，因為柴可夫斯基的音樂非常至情至性，本身就有很深刻的力量，如果大家沒有被感動，那一定是我的問題。」

「夢響．舞動」NSYO國家青年交響樂團2025寒期巡迴音樂會將於明年1月21日在台北國家音樂廳，1月23日在東華大學藝術學院音樂廳，1月24日在苗北藝文中心演藝廳，1月25日在國立新港藝術高中演藝廳演出。（編輯：張雅淨）1131104