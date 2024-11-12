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柏林貝塔寧藝術村攜手文化部 合作10週年續寫新篇章

2024/11/12 09:12（11/12 09:21 更新）
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柏林貝塔寧藝術中心自2014年起舉辦超過20場台灣藝術家個展，包括近年屢獲國際藝術獎項的許家維、攝影師楊哲一、雙人藝術團體「太認真」等都曾在貝塔寧展出作品。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月12日
柏林貝塔寧藝術中心自2014年起舉辦超過20場台灣藝術家個展，包括近年屢獲國際藝術獎項的許家維、攝影師楊哲一、雙人藝術團體「太認真」等都曾在貝塔寧展出作品。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月12日
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（中央社記者林尚縈柏林12日專電）柏林「貝塔寧藝術村」成立50週年，新總監魏策爾與10年合作夥伴台灣文化部續簽合作協議，為台德藝術交流續寫新篇章。

位於柏林十字山區（Kreuzberg）的貝塔寧藝術村（Künstlerhaus Bethanien）原為醫院，1970年結束醫療用途後，在當地社區與公民團體推動下，逐步轉型為國際藝術創作與交流中心。

1974年貝塔寧藝術村成立，每年接待超過25位世界各國藝術家駐村創作，2014年開始，文化部與貝塔寧藝術村展開合作，在競爭激烈的駐村申請中，每年固定保留2名藝術家駐村名額予台灣創作者。

今年貝塔寧成立50週年，迎來新總監、德國資深文化經理人與新媒體藝術家魏策爾（Antje Weitzel），走馬上任之初即和台灣續簽合作協議。

魏策爾受中央社採訪指出，10年來，台灣藝術家在貝塔寧的駐村未曾間斷，持續為柏林帶來更廣闊的藝術視野。她觀察到，台灣駐村藝術家作品題材豐富，涵蓋自然、生態、社會等不同面向，以細膩的觀察和深厚的文化內涵，呈現出不同於本地的文化深度。

近期貝塔寧駐村藝術家陳郁文個展「Perceive Shadows in Mother Tongue」，即以島嶼植物為主題，探討台灣棕櫚油產業與其背後的殖民歷史。魏策爾分享，透過該展覽，她得以重新反思德國博物館的展覽模式，尤其是藏品展示與身分認同之間的關聯性。

談及貝塔寧與文化部的長期合作，駐德代表處文化組組長葉瑋妮則表示，文化部自2012年成立以來積極推動全球藝術家駐村計畫，並與多個國際知名藝術機構建立了穩固的合作關係。

其中柏林貝塔寧、巴黎西帖國際藝術村（Cité internationale des arts）及紐約的ISCP國際藝術工作室，是當前文化部全球駐村計畫中的三大重點合作夥伴。

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葉瑋妮說明，文化部每年會依據多項指標評估藝術村合作成效，包括藝術家是否能成功舉辦展覽、媒體報導與曝光度、藝術村的設施與地理便利性、同時駐村的國際藝術家數量。藝術家在駐村期間的直接回饋，也是文化部是否延續合作的重要依據。

隨新合作協議簽訂，台德之間的藝術交流將持續深化。未來貝塔寧藝術村與文化部也將在既有基礎上拓展更多可能性，讓台灣藝術家在國際舞台上實現創意與文化傳承，也為柏林觀眾帶來更豐富多元的藝術體驗。（編輯：周永捷）1131112

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