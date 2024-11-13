政治冷感世代探索戒嚴 邱子晏獲台北美術獎首獎

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（中央社記者王寶兒台北13日電）以鏡面復刻點燃228事件的騎樓，在顛倒虛構影像中思考真實歷史，藝術家邱子晏未曾經歷戒嚴，透過對政治與歷史的冷感發展出作品「曼德拉記憶」，今天獲頒為2024台北美術獎首獎。

台北市立美術館今天舉行2024台北美術獎頒獎典禮，除公布首獎外，也公布5組優選獎得主何彥諺、林彥翔、梁廷毓、張哲榕、謝佳瑜，還有4組入選獎為阮柏遠、林哲志、張辰申、張靜雯，首獎、優選獎及入選獎作品將同步於明天起展出。

首獎得主邱子晏1985生於苗栗三義，畢業於國立台灣藝術大學美術系研究所。步入其作品「曼德拉記憶」展間，首先可見如貨運卡車的車尾，車牌號碼要從影子才能看出是「HRC-1947」，以木作結構打造的全鏡面騎樓則矗立在車尾前，面對持續播放的錄像作品，同樣要透過鏡子反射才能看出正確字幕。

邱子晏向中央社記者表示，版畫家黃榮燦在1947年完成作品「恐怖的檢查」，在沒有真實影像紀錄狀況下，該幅作品被認定為最接近228事件真實情況的圖像，車尾裝置或是錄像作品都是以該版畫延伸，連錄像中的爭執畫面都是仿造版畫構圖，車牌「HRC-1947」則是黃榮燦姓名英文縮寫及完成作品的時間。

啟發邱子晏創作「曼德拉記憶」的關鍵人物，是他在2014年偶遇的一名老先生，那名老先生向邱子晏聲稱其兄是1947年台北私菸查緝事件的現場見證者，但描述情節與邱子晏了解的歷史資料都有出入，他嘗試復刻發生228事件的騎樓「天馬茶房」，在鏡像中一探歷史事件的意義。

邱子晏說，老先生口述記憶與歷史資料的出入是有趣的，「我並沒有經歷戒嚴時期，父母也不會談論政治，在台灣整體氛圍下，許多家庭也是這樣，我們這些出生在即將解嚴的小孩，對歷史冷感或是對歷史記憶空白，好像也成為一種必然結果。」他常常思考戒嚴究竟與自己有何關係，希望透過虛構錄像回應自身疑問，讓不同的真實交錯在一起。

台北市副市長林奕華致詞表示，台北美術獎是台灣具前瞻性與指標性的視覺獎項，自1983年起舉辦，美術館40餘年跟著城市發展及時代精神，多次調整評審機制，更能反映當代藝術的現況和精神。

「2024台北美術獎」作品明天起將在北美館展出至2025年3月2日。（編輯：謝雅竹）1131113