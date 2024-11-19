台灣喜劇演員大動員 第2屆台北喜劇節宣告開幕

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）第2屆台北喜劇節今天舉辦開幕記者會，由卡米地喜劇俱樂部創始人張碩修率領「百靈果News」凱莉、「壯壯」陳彥壯等逾30名喜劇演員出席助陣，期待打造全球最大華語現場喜劇節。

畢生致力推動喜劇劇場文化的張碩修（Social）表示，希望透過台北喜劇節打造一個全球最大的華語現場喜劇節。今天他更驚喜分享這次有許多國際客人購票，再加上擴大國際級演出，邀集7組來自日本、波蘭、香港、馬來西亞的表演團體，期待大家來參與難得的喜劇盛會，「這11天保證笑破大家肚皮、欲罷不能！」

台灣漫才組合「達康.come」也有3檔節目包含「漫才OPEN MIC」、「Manzai In Taiwan 2024–漫才特別寄席」與「台日搞笑大亂鬥」。他們也透露非常期待來自海外的表演者，例如馬來西亞BBK三大巨頭K少、嘉雯與盧卡斯的節目「南洋入侵」。

而在影集「誰是被害者」扮演大反派、被呱吉邱威傑選為最期待表演者的「壯壯」陳彥壯，則會在台北喜劇節期間舉辦的「卡米地站立喜劇爭霸賽」擔任評審。

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身為前輩的壯壯也分享喜劇演員需要具備的關鍵要素，包含把喜劇這個概念完整融進表演裡，還能自在徜徉地與觀眾一起堆疊出的笑聲海洋。面對越來越多人想嘗試站立喜劇，壯壯直率建議：「不要只是為了賺錢進入，也不要認為能在短時間內成為博恩！第2，挑戰自己、have fun先，其他都是其次。」

第2屆台北喜劇節由卡米地喜劇俱樂部主辦，將於11月28日起至12月8日為期11天，集結52檔節目共87場演出，將於台北主要喜劇俱樂部：卡米地+、23喜劇、月半窩、三咖啡與中影八德演講廳演出。（編輯：陳政偉）1131119