舞蹈家碧娜鮑許「春之祭」北藝大舞蹈系經典再現

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）歷經2年爭取，北藝大舞蹈學院獲碧娜‧鮑許基金會首度授權亞洲的大學演出碧娜‧鮑許（Pina Bausch）的舞作「春之祭」，由舞者余采芩與碧娜‧鮑許生前親授舞者到授課傳承，並展開全國巡演。

根據北藝大舞蹈學院發布的新聞資料，這次作品重製由余采芩與另外4名碧娜‧鮑許（Pina Bausch）生前親授的舞者們親臨北藝大授課與排練。余采芩是北藝大舞蹈學院優秀校友，現為烏帕塔舞蹈劇場資深核心舞者，也是這次「春之祭」演出的藝術總監。

碧娜‧鮑許基金會（Pina Bausch Foundation）董事會主席薩洛蒙‧鮑許（Salomon Bausch）表示，在與巴黎歌劇院或英國國家芭蕾舞團等歐洲主要芭蕾舞團合作後，現在正與北藝大舞蹈學生一起準備「春之祭」，「將碧娜的作品帶向未來，沒有比跟年輕一代優秀舞者合作更好的方式。」

碧娜•鮑許是20世紀影響力最大的編舞家之一，1975年推出舞作「春之祭」，這是鮑許編舞生涯的里程碑與分水嶺，向前與 1913 年該樂曲首演的尼金斯基（Vaslav Nijinsky）版相輝映，向後則開啟1970年代後期起，鮑許一連串的舞蹈劇場經典之作。

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碧娜‧鮑許的作品探索個人與集體身分、性別動態、社會規範等主題，在舞作中獨特的戲劇方法，專注於通過重複動作表現強烈的身體和情感表達，對全球舞蹈和戲劇產生了持久的影響。

北藝大舞蹈學院演出碧娜鮑許「春之祭」將於12月20日到22日在台北表演藝術中心球劇場，12月27日到29日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院，2025年1月3日到5日將在台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：李亨山）1131121