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舞蹈家碧娜鮑許「春之祭」北藝大舞蹈系經典再現

2024/11/21 10:30（11/21 11:11 更新）
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台北藝術大學舞蹈學院獲碧娜鮑許基金會首度授權亞洲的大學演出已故德國編舞家碧娜．鮑許（Pina Bausch）的經典舞作「春之祭」，將展開全國巡演。（北藝大舞蹈學院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月21日
台北藝術大學舞蹈學院獲碧娜鮑許基金會首度授權亞洲的大學演出已故德國編舞家碧娜．鮑許（Pina Bausch）的經典舞作「春之祭」，將展開全國巡演。（北藝大舞蹈學院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月21日
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）歷經2年爭取，北藝大舞蹈學院獲碧娜‧鮑許基金會首度授權亞洲的大學演出碧娜‧鮑許（Pina Bausch）的舞作「春之祭」，由舞者余采芩與碧娜‧鮑許生前親授舞者到授課傳承，並展開全國巡演。

根據北藝大舞蹈學院發布的新聞資料，這次作品重製由余采芩與另外4名碧娜‧鮑許（Pina Bausch）生前親授的舞者們親臨北藝大授課與排練。余采芩是北藝大舞蹈學院優秀校友，現為烏帕塔舞蹈劇場資深核心舞者，也是這次「春之祭」演出的藝術總監。

碧娜‧鮑許基金會（Pina Bausch Foundation）董事會主席薩洛蒙‧鮑許（Salomon Bausch）表示，在與巴黎歌劇院或英國國家芭蕾舞團等歐洲主要芭蕾舞團合作後，現在正與北藝大舞蹈學生一起準備「春之祭」，「將碧娜的作品帶向未來，沒有比跟年輕一代優秀舞者合作更好的方式。」

碧娜•鮑許是20世紀影響力最大的編舞家之一，1975年推出舞作「春之祭」，這是鮑許編舞生涯的里程碑與分水嶺，向前與 1913 年該樂曲首演的尼金斯基（Vaslav Nijinsky）版相輝映，向後則開啟1970年代後期起，鮑許一連串的舞蹈劇場經典之作。

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碧娜‧鮑許的作品探索個人與集體身分、性別動態、社會規範等主題，在舞作中獨特的戲劇方法，專注於通過重複動作表現強烈的身體和情感表達，對全球舞蹈和戲劇產生了持久的影響。

北藝大舞蹈學院演出碧娜鮑許「春之祭」將於12月20日到22日在台北表演藝術中心球劇場，12月27日到29日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院，2025年1月3日到5日將在台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：李亨山）1131121

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