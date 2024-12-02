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蕭邦出土手稿 學會主席：筆跡為真、音樂待考證

2024/12/2 15:43（12/2 16:01 更新）
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紐約曼哈頓摩根圖書館和博物館在儲藏室發現蕭邦未公開的音樂手稿。（圖取自facebook.com/morganlibrary/）
紐約曼哈頓摩根圖書館和博物館在儲藏室發現蕭邦未公開的音樂手稿。（圖取自facebook.com/morganlibrary/）
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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）關於日前出土確定為波蘭作曲家蕭邦創作手稿的消息，波蘭蕭邦學會主席施克勒納說，確實是蕭邦筆跡，但上面的音樂是否真為蕭邦「作品」仍有待考證，「也許我們永遠不會知道。」

波蘭蕭邦學會主席阿圖爾．施克勒納（Artur Szklener）正在台灣推廣2025年蕭邦國際鋼琴大賽相關訊息，他今天在記者會後接受媒體聯訪表示，他有看到這份手稿，並客觀表示紙質符合蕭邦在世的年代，筆跡也都符合。

施克勒納表示，但從音樂元素來看，樂譜手稿裡寫了FFF記號，表示要演奏得非常強而大聲，「但從現在看到的蕭邦樂曲中，蕭邦幾乎沒用到過這麼大聲的記號，只出現過一次。」施克勒納表示，「蕭邦有可能寫一個這麼短小的樂段，然後用到FFF嗎？」他認為不太符合蕭邦的風格。

施克勒納認為，可能性之一這是蕭邦抄寫別人的樂譜；可能性之二是，蕭邦只是把這些樂句當成給貴族的禮物，「這是當時常見的作法，但我們也許永遠也不會知道。」

根據波蘭獨立英文網媒波蘭筆記（Notes From Poland）日前報導，在紐約曼哈頓的摩根圖書館和博物館（Morgan Library and Museum）儲藏室發現的一份音樂手稿，確定是蕭邦創作。

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當時報導指出，策展人麥克雷蘭（Robinson McClellan）意外發現一首不為人知的華爾滋作品，經確認是蕭邦的創作。這首作品僅長約一分鐘，是蕭邦已知作品中最短的華爾滋，也是自1930年代以來首次新發現的蕭邦樂曲，造成波蘭音樂界轟動。

蕭邦是知名作曲家，也是波蘭獨立運動代表人物之一，1830年波蘭發起革命，1831年俄羅斯軍隊開始鎮壓，蕭邦選擇定居巴黎，政治流亡，終生不曾回到波蘭。（編輯：張雅淨）1131202

波蘭蕭邦學會主席阿圖爾．施克勒納（Artur Szklener）（圖）訪台，2日出席記者會推廣2025年蕭邦國際鋼琴大賽相關訊息。中央社記者趙靜瑜攝 113年12月2日
波蘭蕭邦學會主席阿圖爾．施克勒納（Artur Szklener）（圖）訪台，2日出席記者會推廣2025年蕭邦國際鋼琴大賽相關訊息。中央社記者趙靜瑜攝 113年12月2日
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