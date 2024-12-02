蕭邦出土手稿 學會主席：筆跡為真、音樂待考證

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）關於日前出土確定為波蘭作曲家蕭邦創作手稿的消息，波蘭蕭邦學會主席施克勒納說，確實是蕭邦筆跡，但上面的音樂是否真為蕭邦「作品」仍有待考證，「也許我們永遠不會知道。」

波蘭蕭邦學會主席阿圖爾．施克勒納（Artur Szklener）正在台灣推廣2025年蕭邦國際鋼琴大賽相關訊息，他今天在記者會後接受媒體聯訪表示，他有看到這份手稿，並客觀表示紙質符合蕭邦在世的年代，筆跡也都符合。

施克勒納表示，但從音樂元素來看，樂譜手稿裡寫了FFF記號，表示要演奏得非常強而大聲，「但從現在看到的蕭邦樂曲中，蕭邦幾乎沒用到過這麼大聲的記號，只出現過一次。」施克勒納表示，「蕭邦有可能寫一個這麼短小的樂段，然後用到FFF嗎？」他認為不太符合蕭邦的風格。

施克勒納認為，可能性之一這是蕭邦抄寫別人的樂譜；可能性之二是，蕭邦只是把這些樂句當成給貴族的禮物，「這是當時常見的作法，但我們也許永遠也不會知道。」

根據波蘭獨立英文網媒波蘭筆記（Notes From Poland）日前報導，在紐約曼哈頓的摩根圖書館和博物館（Morgan Library and Museum）儲藏室發現的一份音樂手稿，確定是蕭邦創作。

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當時報導指出，策展人麥克雷蘭（Robinson McClellan）意外發現一首不為人知的華爾滋作品，經確認是蕭邦的創作。這首作品僅長約一分鐘，是蕭邦已知作品中最短的華爾滋，也是自1930年代以來首次新發現的蕭邦樂曲，造成波蘭音樂界轟動。

蕭邦是知名作曲家，也是波蘭獨立運動代表人物之一，1830年波蘭發起革命，1831年俄羅斯軍隊開始鎮壓，蕭邦選擇定居巴黎，政治流亡，終生不曾回到波蘭。（編輯：張雅淨）1131202