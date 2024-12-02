鋼琴大賽成波蘭軟實力 學會主席：用蕭邦連結世界

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）波蘭蕭邦國際鋼琴大賽成立至今將滿百年，賽事全球直播創下50億串流觀看人次，儼然成為波蘭軟實力。蕭邦國際鋼琴大賽主辦單位蕭邦學會主席施克勒納表示，希望透過蕭邦的音樂連結全世界。

在報名截止前一個月，蕭邦國際鋼琴大賽主辦單位波蘭蕭邦學會主席阿圖爾．施克勒納（Artur Szklener）一行人訪台，除了宣布2025年大賽金獎得主台灣音樂會將由巴哈靈感主辦之外，也宣告將在台舉辦音樂節與大師班，提升蕭邦國際鋼琴大賽在全世界的影響力。

施克勒納表示，台灣的參賽者歷年都有參與，「但台灣樂壇對我們來說非常新，希望可以建立合作關係。」施克勒納認為不應該只認識金獎得主，「二獎、三獎或是沒有入圍的參賽者，每個人的音樂軌跡都應該被看見。」

施克勒納從小學鋼琴，後來攻讀音樂學，以研究蕭邦手稿與樂曲結構見長，他說，最大的心願就是希望透過蕭邦，把全世界喜歡音樂的人們都連結在一起，成為一個喜歡音樂的社群。施克勒納表示，當然這也因為蕭邦的音樂非常特別，比起其他的作曲家來說，樂迷的關注度更高，更有影響力。

蕭邦國際鋼琴大賽1925年由波蘭鋼琴家朱拉夫列夫（Jerzy Żurawlew）開始籌辦，1927年於波蘭華沙舉辦第一屆，當時聚集8國26名參賽者，比賽至今曲目從預賽到決賽都圍繞蕭邦，所有進入決賽的參賽者被視為蕭邦權威，等同拿到樂壇通行證，至今5年一次的大賽依舊深受全球關注。

「蕭邦國際鋼琴大賽已經是全世界最知名的國際音樂賽事之一，但我們更希望很多有經驗的教授來台灣分享他們的經驗，讓台灣音樂學子第一手了解蕭邦。」施克勒納表示，文化就在身體裡，「來一趟波蘭，來波蘭就可以知道為什麼蕭邦的音樂充滿舞曲元素。」

施克勒納舉例，蕭邦生活的時期正是貴族與平民對立的兩種生活體系，一個是貴族生活圈的舞蹈，另一種則是是像農民會跳的民俗舞蹈，「而蕭邦把這些文化交融，都放進他的音樂裡，感動了世界。」

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值得一提的是，這次拿下主辦蕭邦國際鋼琴大賽全球得獎者音樂會的藝術經紀公司Liu Kotow負責人之一劉又慈來自台灣。劉又慈原主修單簧管，師大附中音樂班畢業之後赴德國漢諾威習樂，認識了另一半波蘭籍小提琴家格札戈日‧克托夫（Grzegorz Kotow），兩人自組經紀公司至今。

巴哈靈感創辦人梁秀玲表示，巴哈靈感2025年12月將在北高帶來首獎得主音樂會，也將舉辦2005年蕭邦金獎得主布雷查茲（Rafał Blechacz）、2021年蕭邦大賽爆紅的「卡汀」角野隼斗（Hayato Sumino）等獨奏會。2015年金獎得主趙成珍（Seong-Jin Cho）也將與捷克愛樂來台演出協奏曲。（編輯：李亨山）1131202