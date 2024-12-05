台灣爵士樂瑞典登台 融入古調民謠耳目一新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩5日專電）來自台灣的4位爵士音樂家11月底在瑞典西部哥特堡與哈姆斯塔德，與瑞典爵士樂團Musicmusicmusic同台演出，內容包括3首台灣古調與民謠曲目，台灣風味的爵士樂讓瑞典民眾感到耳目一新。

來自台灣的爵士音樂家楊曉恩、蘇聖育、葉棣綺和葉俊麟自11月28日至11月30日分別在瑞典西部哥特堡（Gothenburg）和哈姆斯塔德（Halmstad）與瑞典的爵士樂團Musicmusicmusic（MMM）同台3場演出。

楊曉恩在2017年歐洲巡演時認識了瑞典樂團MMM，很欣賞彼此的音樂，因而開始交流。在這次巡演前，MMM也曾到台灣與楊曉恩共同表演，並在2023年的兩廳院夏日爵士戶外派對演出。

這次巡演是受到MMM邀請，加入其「加大」（MMM oversized）的計畫，在瑞典西岸2個城市演出。

巡演內容包括3首由楊曉恩融入台灣古調與民謠而創作的爵士樂曲，「守牛調」是來自台灣恆春半島滿州鄉的民謠，「大稻埕進行曲」以巴西曲風改作鄧雨賢的作品，「高樹調」由爵士元素改作來自台灣南部高樹鄉的客家民謠。

這些獨特的樂曲讓瑞典觀眾感到耳目一新，楊曉恩對台灣的民謠與古調一直有研究，也想把這些屬於台灣的音樂轉譯成爵士樂，讓更多人聽見台灣風味的爵士樂。

另外還有曲子由MMM的鋼琴手創作，包括1首獻給2023年兩廳院夏日爵士戶外派對舞台場域的NTCH（台灣國家兩廳院的英文縮寫）。

楊曉恩是活躍於台灣的爵士音樂家，多年來投入爵士樂領域，曾與世界級優秀爵士音樂家同台共演，並多次到國外演出；蘇聖育為台灣薩克斯風演奏家，演奏領域多元，曾於2020年獲得金曲獎最佳演奏專輯，並與許多流行歌手合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉棣綺曾隨「台北愛樂管弦樂團」至歐洲多國巡演，曾獲第6屆金音獎最佳爵士專輯獎；大提琴手葉俊麟以演奏大提琴、貝斯及世界打擊為主，擅長拉丁、爵士、世界、流行和獨立音樂等風格。現任异境樂團Spectro 7、玩弦四度Interestring Quartet、DonSir樂團團員。曾獲2022年美國全球音樂獎（Global Music Awards）最佳專輯、最佳融合音樂金獎等國內外獎項。

MMM成軍18年，曾於2006年獲「瑞典爵士獎」（Jazz in Sweden），被稱為「瑞典首組車庫爵士樂團」，並曾於許多國際音樂節中演出。（編輯：張芷瑄）1131205