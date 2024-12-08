新北市圖推新店職人故事館 展現在地產業

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市立圖書館在新店文史館推出「新店職人故事館」年度特展，透過職人技術體驗課、職涯萬花筒等活動，及職人走進各級學校教室，讓大家感受在地產業故事及生活。

新北市圖發布新聞稿，館長吳佳珊表示，新店自早期開發後，伴隨著商業往來，各行各業在新店生根發展，不管是食衣住行，或是文化藝術，在地產業職人默默耕耘，用不同的技藝形塑新店生活圈。

她表示，新店百年來各街區充滿了獨特職人與故事，不僅是在地珍貴資產，也是常民生活文化累積。特別規劃了「新店職人故事館」年度特展，即日起於市圖新店文史館展出至2025年11月底止。

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她表示，展出內容包括了以創作米雕、微型書享譽國際的毫芒雕刻藝術家陳逢顯；隱居烏來山林的國寶級銅鑼達人吳宗霖，為台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家；有烏來的畢卡索之稱的鐵木亞沙，以泰雅族傳統文化為創作題材畫家，透過創作推廣多彩原住民文化。

市圖表示，透過展示20名職人故事，以及舉辦技術體驗課、職涯萬花筒等活動，讓職人走進各級學校教室，帶大家認識新店百年的職業變遷，引領學生對不同職業的探索，帶大家感受不一樣的歷史風貌。（編輯：方沛清）1131208