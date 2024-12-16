柏林慈善音樂會 旅德台灣指揮家黃稚尹歲末遞暖20年

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（中央社記者林尚縈柏林16日專電）25年來，柏林音樂廳每年歲末舉辦「生命線」慈善音樂會，背後推手旅德台籍指揮家黃稚尹多年來透過音樂，替德國與國際求助者募款，也為德國與台灣築起一座溫暖的友誼橋梁。

近年越來越多德國民眾罹患精神疾病，據德國憂鬱症與自殺預防基金會統計，2024年約有24%德國民眾飽受憂鬱、焦慮或恐慌症困擾，進一步加劇「生命線」等心理支持與扶助專線的人力與財務壓力。

「法蘭克福評論報」（Frankfurter Rundschau）調查，德國最大預防自殺生命專線TelefonSeelsorge在全德有近8000名志工提供免費電話心理輔導，然而2023年接獲的1800萬通來電中，因人力不足，僅約7%成功撥通，許多尋求幫助者無法及時被接住。

該慈善組織柏林與布蘭登堡邦（Brandenburg）支部，25年前開始在柏林音樂廳（Konzerthaus Berlin）舉辦義演音樂會，透過民間力量募款緩解人力財務壓力，而背後的重要人物，是一名來自台灣的指揮家—黃稚尹。

出身彰化的黃稚尹從小接受嚴格音樂訓練，北藝大畢業後赴柏林著名音樂學院漢斯艾斯勒（Hanns Eisler）深造並獲指揮最高文憑。

她與多位音樂家共組阿瑪迪斯室內樂團（Kammerorchester Capella Amadeus），除各地演奏活動，平日也在布蘭登堡從事音樂教學，2015年，黃稚尹獲布蘭登堡邦總理頒發師鐸獎，是布蘭登堡邦第一位拿下師鐸獎的外國教師，多年文化與教學貢獻備受德國官方肯定。

黃稚尹接受中央社採訪時表示，TelefonSeelsorge 20年前找她負責音樂會的演出時，她只是一名畢業不久的指揮，聽到有機會帶領樂團在柏林重量級音樂廳演奏，即一口答應，自掏腰包請樂手只為登上國際級音樂廳。

「本來以為只是一次榮幸的參與，沒想到變成了責任與使命。」黃稚尹回憶，因為是慈善音樂會，過去TelefonSeelsorge 認為只能免費或花很少的預算邀請樂團演奏，導致演出品質參差不齊，票房慘淡，甚至一度面臨停辦危機。

2004年接手音樂會後，黃稚尹決心改變這一狀況。她積極尋找在國際音樂大賽中嶄露頭角的新秀，在預算微薄的情況下兼顧演奏水準，為音樂會注入全新活力。「我知道觀眾需要高品質音樂體驗才願意買票支持，達成慈善目的。」

她的努力很快見到成果，從接下音樂會初期的七成票房到後來座無虛席，使每年「生命線音樂會」成為柏林歲末慈善文化盛事之一，德國重要政治人物如前總統高克（Joachim Gauck）都是聽眾。

在德深耕30年的黃稚尹也從來沒有忘記家鄉。黃稚尹說，「讓台灣的聲音被聽見，也是20年來我堅持辦理音樂會的初衷之一。」

她致力藉文化推動台德關係，憑藉與柏林音樂廳長達20年的深厚信賴與合作，黃稚尹今年促成駐德代表謝志偉在滿場、近2000名觀眾前致詞，向德國聽眾介紹台灣對國際社會積極貢獻的意志與人道關懷。

黃稚尹也特別感謝台灣對慈善音樂會超過10年的支持，說明駐德代表處不僅提供樂團免費排練場地，也固定捐款幫助TelefonSeelsorge扶助弱勢。

除了長年在柏林音樂廳的慈善音樂會，黃稚尹累積的好口碑，也讓她有機會於2022年在德國國防部舉辦為烏克蘭難民籌措緊急援助金、以及2023年為土耳其震災募款的慈善音樂會。

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音樂是無國界的語言，更是傳遞希望的橋梁。明年3月，黃稚尹也將在柏林愛樂廳，與兩名烏俄戰爭爆發後離開故土到德國尋求庇護的青年小提琴家合作演出，培養新世代優秀音樂家之餘，也藉美好的古典樂為聽眾帶來更多力量與希望。（編輯：田瑞華）1131216

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