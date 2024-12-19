加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
更新／台中全聯倉儲大火1死2命危 廠區堆放保麗龍板火勢延燒迅速
首頁 / 文化

朴子配天宮「日本人扛廟角」交趾陶 展現匠師幽默

2024/12/19 15:13（12/19 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「憨番扛廟角」是台灣早期傳統廟宇中不具建築力學功能、擋煞裝飾構件，嘉義朴子配天宮不循傳統，改以日本人替代「憨番」，成了「阿本仔扛廟角」，展現匠師幽默。中央社記者蔡智明攝 113年12月19日
「憨番扛廟角」是台灣早期傳統廟宇中不具建築力學功能、擋煞裝飾構件，嘉義朴子配天宮不循傳統，改以日本人替代「憨番」，成了「阿本仔扛廟角」，展現匠師幽默。中央社記者蔡智明攝 113年12月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）「憨番扛廟角」是台灣早期傳統廟宇建築中，不具建築力學功能、擋煞裝飾構件，嘉義朴子配天宮不循傳統，改以日本人替代「憨番」，成了「阿本仔扛廟角」展現匠師幽默，近日吸引日人前來參觀。

文史工作者陳俊哲近日在臉書（Facebook）貼文，附上一張配天宮「阿本仔扛廟角」照片，這尊日本人交趾陶偶有一張痛苦的臉，引起大家好奇；陳俊哲告訴中央社記者，上個月日本朋友還來看這尊陶像，他特別解釋其中故事。

陳俊哲說，寺廟三川殿的廟角尖尖帶煞氣，風俗上忌諱這樣的事情，誰家被對到誰倒楣，所以都會裝上百姓討厭的人偶擋煞，一般是象徵荷蘭人的憨番，胸口長毛、打赤膊。

但配天宮的廟角右邊是小鬍子日本人、左邊是外國人去頂著；著西服的日本人還痛苦地面容扭曲，肯定是戰後不喜歡日本人的匠師做的，不然，日治的日本人長官，經常出入廟內，不可能沒看到這尊交趾陶。

陳俊哲表示，日本時代朴子都市計畫，原本是要拆除配天宮，讓朴子火車站、驛前路（光復路）可以直通朴子大橋，但因當年的街長藤黑左衛門反對，得以保留下來；目前廟裡留下日本人致贈的案桌等文物，可證明當年廟方與日人的關係還不錯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣民俗文物辭典記載，憨番扛廟角不具建築力學功能的裝飾構件，是早期匠師的幽默，抑或是另有所指，至今還無定論，因約定俗成，幾乎所有寺廟都可看見這個裝置。這種人物承重的造型，在墀頭與簷枋之間的稱憨番扛廟角，或稱憨番扛厝角；在斗座的稱憨番擔樑、力士扛樑或憨番扛大杉。

憨番的形貌濃眉大眼，絡腮鬈鬍，憨厚老實，一說是中國屢受列強侵略，以紅毛番扛廟角以抒發心中不滿情緒與懲罰；另一說有印度黑人、荷蘭人雇用的黑人苦力及平埔族原住民等說法，都有待考證。（編輯：陳仁華）1131219

「憨番扛廟角」是台灣早期傳統廟宇中不具建築力學功能的裝飾構件，嘉義朴子配天宮不循傳統，廟角右邊是小鬍子日本人、左邊是長鬚的外國人（圖）。中央社記者蔡智明攝 113年12月19日
「憨番扛廟角」是台灣早期傳統廟宇中不具建築力學功能的裝飾構件，嘉義朴子配天宮不循傳統，廟角右邊是小鬍子日本人、左邊是長鬚的外國人（圖）。中央社記者蔡智明攝 113年12月19日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：