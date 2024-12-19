朴子配天宮「日本人扛廟角」交趾陶 展現匠師幽默

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）「憨番扛廟角」是台灣早期傳統廟宇建築中，不具建築力學功能、擋煞裝飾構件，嘉義朴子配天宮不循傳統，改以日本人替代「憨番」，成了「阿本仔扛廟角」展現匠師幽默，近日吸引日人前來參觀。

文史工作者陳俊哲近日在臉書（Facebook）貼文，附上一張配天宮「阿本仔扛廟角」照片，這尊日本人交趾陶偶有一張痛苦的臉，引起大家好奇；陳俊哲告訴中央社記者，上個月日本朋友還來看這尊陶像，他特別解釋其中故事。

陳俊哲說，寺廟三川殿的廟角尖尖帶煞氣，風俗上忌諱這樣的事情，誰家被對到誰倒楣，所以都會裝上百姓討厭的人偶擋煞，一般是象徵荷蘭人的憨番，胸口長毛、打赤膊。

但配天宮的廟角右邊是小鬍子日本人、左邊是外國人去頂著；著西服的日本人還痛苦地面容扭曲，肯定是戰後不喜歡日本人的匠師做的，不然，日治的日本人長官，經常出入廟內，不可能沒看到這尊交趾陶。

陳俊哲表示，日本時代朴子都市計畫，原本是要拆除配天宮，讓朴子火車站、驛前路（光復路）可以直通朴子大橋，但因當年的街長藤黑左衛門反對，得以保留下來；目前廟裡留下日本人致贈的案桌等文物，可證明當年廟方與日人的關係還不錯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣民俗文物辭典記載，憨番扛廟角不具建築力學功能的裝飾構件，是早期匠師的幽默，抑或是另有所指，至今還無定論，因約定俗成，幾乎所有寺廟都可看見這個裝置。這種人物承重的造型，在墀頭與簷枋之間的稱憨番扛廟角，或稱憨番扛厝角；在斗座的稱憨番擔樑、力士扛樑或憨番扛大杉。

憨番的形貌濃眉大眼，絡腮鬈鬍，憨厚老實，一說是中國屢受列強侵略，以紅毛番扛廟角以抒發心中不滿情緒與懲罰；另一說有印度黑人、荷蘭人雇用的黑人苦力及平埔族原住民等說法，都有待考證。（編輯：陳仁華）1131219