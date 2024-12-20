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衛武營音樂芭蕾劇場 胡桃鉗2部曲21日登場

2024/12/20 10:32
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）衛武營國家藝術文化中心於21、22日在音樂廳推出「音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩2部曲」，融入台灣孩子成長經歷，讓親子共築暖心回憶。演出期間也將展出精美芭蕾舞衣。

衛武營藝術總監簡文彬表示，耶誕節是親朋好友團聚的溫馨時光，為創造節慶的儀式感，衛武營自2023年起，連續3年推出「遇見胡桃鉗的女孩」3部曲系列，以作曲家柴可夫斯基編寫的耶誕節經典芭蕾舞劇「胡桃鉗」改編。

簡文彬說，舞蹈家葉名樺將台灣孩子的成長歷程融合入作品，讓觀眾對這齣經典更有共鳴，並讓孩子體會追尋夢想和面對挫折的歷程。也希望這齣製作，未來在3部曲演出完成後，可以融合成一檔全本演出，做為衛武營在耶誕節的定番節目。

衛武營發布新聞稿表示，葉名樺將「胡桃鉗」童話的精髓、夢想和勇氣融入典型台灣孩子的成長經歷。在2023年的首部曲中，女主角小女孩一如台灣同齡女孩，在學校會遇到挫折、學習也會遭遇困難，但也有同儕與老師的陪伴，一幕幕與經典胡桃鉗故事交織，進而代入觀眾童年回憶。

「音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩2部曲」延續小女孩校園生活，當面臨學科大考驗時，挫折與困難都提升了，但友情與夢想也更加繽紛，讓她學習從挫折中鍛鍊出毅力，觀眾將跟隨小女孩的舞步和遭遇，在充滿節慶感的夢幻場景中，感受她的生命和情緒。

衛武營表示，此次邀請國家文藝獎得主林璟如擔任藝術及服裝製作顧問。林璟如帶領衛武營與國立台北藝術大學劇場設計學系合作推動「芭蕾舞衣設計與製作計畫」，為演出打造專業芭蕾舞服。

演出當天也在音樂廳3樓貴賓室展出芭蕾舞衣，觀眾可近距離欣賞服裝設計的精緻細節與創作巧思，感受藝術與工藝交融的迷人魅力。（編輯：陳政偉）1131220

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