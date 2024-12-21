32歲格羅夫納 名列「留聲機雜誌」傑出鋼琴家

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）32歲英國鋼琴家格羅夫納將來台舉行鋼琴獨奏會，他年紀輕輕便以兼顧技巧與音樂性在古典樂壇聞名，留聲機雜誌更將他評選為史上50名最傑出的鋼琴家之一。

格羅夫納（Benjamin Grosvenor，又譯：葛羅夫諾）2019年曾經與布列頓小交響樂團來過台灣，這是他第1次來台灣舉行鋼琴獨奏會。他開出的曲目包括布拉姆斯3首間奏曲，拉威爾「夜之加斯巴」以及穆索斯基「展覽會之畫」，曲目強調音色張力，分量十足。

根據鵬博藝術發布的新聞資料，格羅夫納11歲就拿到BBC青年音樂家大賽鍵盤組有史以來最年輕的冠軍，13歲時在卡內基音樂廳首次亮相，17歲時在德國巡演。但他有意識沉潛音樂，拒絕了音樂神童般巡迴式的演出，安靜地在倫敦皇家音樂學院就讀，發光，至今已成歐洲最受歡迎的鋼琴家之一。

格羅夫納2011年與老牌唱片公司Decca簽約，成為此廠牌近60年來首名簽約的英國鋼琴家。Decca古典音樂部常務董事莫茲里（Paul Moseley）曾回憶，當時簽下格羅夫納是被其「恰到好處的平衡美感」所吸引，「節奏的細膩感加上情感的自然流露，讓音樂有了弧度與形狀」。

2020年，格羅夫納錄製的蕭邦協奏曲獲得留聲機雜誌年度協奏曲錄音大獎及年度音叉獎；2021年錄製李斯特樂曲專輯，獲得法國「音樂世界」雜誌「震撼世界」唱片大獎及荷蘭Caecilia獎，成績出色。

格羅夫納表示，他承認小時候曾經被「競爭」驅使，但他很幸運比完BBC青年音樂家大賽之後就不用再參加比賽，「我也認為大賽仍然是發掘優秀音樂人才的平台。但我現在知道，演奏巴赫、莫札特或蕭邦都不應該抱著競爭的心態」。

格羅夫納表示，他有他自己的音樂地圖，在每首作品的細節上，他會受到不同的鋼琴和不同的聲學效果而改變，「包括速度、發聲、力度等都會有所調整，還有我那天的心情」。

他說，音樂家必須牢記，「我們的媒介是聲音，因此觀眾是否會感動取決於音樂家如何控制和召喚聲音，而不是演奏音符本身。」

格羅夫納鋼琴獨奏會12月22日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳，23日在台北國家音樂廳演出。（編輯：管中維）1131221