泰雅古調保存耆老 紀錄片傳唱歷史記憶

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（中央社記者王寶兒台北26日電）泰雅古調Lmuhuw以口語流傳保存，公視藝文紀錄片「藝術很有事」最新1集，聚焦2019年曾獲文化部認定為「人間國寶」的古調保存者Watan Tanga（林明福），持續傳唱泰雅族歷史記憶。

Watan Tanga（林明福）是台灣大嵙崁溪流域泰雅族口述傳統的代表人物，畢生致力於泰雅族文化、口述傳統的傳承工作，透過羅馬拼音方式教導後人學習。他長年積極參與文化部推動的Lmuhuw傳習保存計畫，更與藝生、多名泰雅族耆老共同完成「Lmuhuw語典：泰雅族口述傳統重要語彙匯編」。

在「藝術很有事」第6季第2集「穿越時間巨林的泰雅史詩Lmuhuw」中， Watan Tanga（林明福）聆聽兒子達少．瓦旦吟唱古調，古調中描述泰雅祖先遷徙至大嵙崁流域溪口部落的過程，讓Watan Tanga（林明福）眼眶泛紅，深情表示：「對以前的思念從來都沒有減少過。」

達少．瓦旦今天透過公視補充，這個古調在50-60年代部落耆老們經常吟唱，至今，隨著同輩耆老逐漸凋零，Watan Tanga（林明福）幾乎無人可對唱。他深感過去的記憶與傳統不再重現。

泰雅古調以口語對談或歌謠吟唱形式流傳，內容涵蓋泰雅族起源、遷徙墾拓歷史、文化習俗及祖遺等，是保存族語智慧及精神力量的重要資產。紀錄片中，國立政治大學民族學系兼任助理教授鄭光博也藉由耆老口述與田野調查，勾勒出泰雅族的遷徙史。

泰雅族祖先自南投瑞岩部落遷徙至思源埡口，繼而分散至溪口、南山及金岳三個部落。鄭光博形容，田調過程如解謎，充滿冥冥中的指引。在逐步深入研究泰雅古調，驚嘆其中蘊含的文雅修辭、象徵、隱喻及深厚文化意涵。

「藝術很有事」製作人徐蘊康表示，此次細膩探索Lmuhuw的深意與流傳，尤其感受到泰雅文化的精神性與厚度。而本集編導王鈴晶大量爬梳史料，並尋找百年來、不同錄音版本的Lmuhuw，也讓影片呈現跨越時代的豐富層次。

該紀錄片將於27日晚上8時於「藝術很有事」YouTube頻道上架。（編輯：李亨山）1131226