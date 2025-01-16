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暢銷冠軍「我可能錯了」推有聲書 作者親獻祝福

2025/1/16 14:59
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（中央社記者葉冠吟台北16日電）台灣書市連2年冠軍、隱居山林的瑞典經濟學家最後一堂人生課暢銷書「我可能錯了」，推出有聲書，獲瑞典方授權，收錄已故作者原聲祝福，盼讀者跳脫固著焦慮找到內心平靜。

「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」是瑞典最暢銷的心靈書，幾乎每30個人就有1人看過這本書。2023年初登台灣書市便獲得新書年度總冠軍、影響力好書；到了2024年，「我可能錯了」依然深獲口碑，拿下不分新舊書、囊括紙本電子的年度總冠軍，預計共售出18萬本。

此書作者為瑞典經濟學家比約恩．納提科．林德布勞（Björn Natthiko Lindeblad），26歲時放棄國際企業主管職業，轉而在泰國森林修行17年，還俗後，用他在修行中學到的智慧，面對人生的不可測。

「我可能錯了」這句話，正是比約恩在寺院汲取到最有智慧的工具，幫他挺過再回瑞典時的憂鬱風暴，及罹患漸凍症逐漸走向死亡的日子。如同西藏精神領袖達賴喇嘛的推薦：「透過保持平靜心態的能力，要在面對困難時保持樂觀是有可能的，這本書能使所有人受益。」

在全書最後一章「就在這裡結束」時，知道自己得了罕見疾病的比約恩，述說他認為人生重要的事，就是要讓最親近者知道自己的愛，也要記得玩耍，成為自己的朋友，要帶點幽默感，給自己多點耐心。

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雖然比約恩已於2022年1月辭世，圓神出版為此次有聲書推出，特別聯繫瑞典出版方、耗時3個月取得授權，在有聲書最後收錄3分鐘比約恩的親聲祝福，盼讀者都別忘記存在自身的「超能力」。

「我可能錯了」有聲書已於各大通路正式上市。（編輯：管中維）1140116

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