NSYO寒訓 國家交響樂團團員手把手培養新世代

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）國家青年交響樂團（NSYO）啟動寒訓，1月21日起展開全台巡演。來自全台的音樂學子透過甄選齊聚，由NSO國家交響樂團團員延遲寒假，投入分部練習及演出，手把手培養新世代。

國家青年交響樂團（NSYO）2023年暑假由NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）創立，每年甄選近百名青少年演奏家，透過密集訓練巡演，累積演奏實力與舞台經驗，演出時年輕學子揮灑青春齊心演出，音樂會洋溢熱血氛圍。2024年暑假完成首次國際巡演，在新加坡、泰國演出備受好評。

NSO豎琴首席解瑄接受媒體聯訪時表示，在交響樂團演奏豎琴有很多眉角，撥弦聲音不大但又很突出，年輕學子必須做好萬全準備，眼觀四方，耳聽八方，出手演奏。但再怎麼準備、練習，等到真正上了台演出的那一刻，內心還是會懷疑自己出手的時間點對不對，「這就是一個必須跨過去的過程 是自己要面對的關卡」。

NSO雙簧管首席王怡靜表示，這次演出柴科夫斯基的音樂，大家都聽過很多次，「但看到樂譜上密密麻麻音符就嚇到」。

王怡靜說，學員來自不同地方，音準方面要特別注意，有些學員對節奏敏感度比較低，「我提醒他們可以看著首席適時演奏」，結果團員就會一直緊盯首席，非常有趣，「只要在意，就會進步」。

NSO第二小提琴首席陳怡茹表示，這次學員非常認真，這次有一個機會在舞台上排練，「這些學員全程錄音，一練完就開始回放錄音，一起檢討，很緊張也很期待演出」。

陳怡茹也在排練時分享NSO榮譽指揮呂紹嘉在指揮某些音樂可能會怎麼處理，「提醒學員們要跟著指揮一起呼吸，做出音樂。」

這次音樂會曲目包括顏名秀「孤塵」、柴科夫斯基「胡桃鉗」芭蕾組曲以及「F小調第四號交響曲」。

首度指揮NSYO，呂紹嘉表示，這幾年開始指揮教育，指導北藝大管弦樂團，他看到學生有一種學習的精神，「這些學員不但想要做到百分百，而且要超越百分百的熱情，很有成就感」。

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呂紹嘉說，只要是好的音樂就會被感動，「只要被感動，就可以用自己的方式表達，仍然可以打動人心，我很有信心」。

「夢響．舞動」2025國家青年交響樂團寒期巡迴音樂會將於1月21日在台北國家音樂廳，1月23日在國立東華大學藝術學院音樂廳，1月24日在苗北藝文中心演藝廳，1月25日在國立新港藝術高中演藝廳。（編輯：管中維）1140117