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國際表演藝術紐約年會 台灣4代表接軌潮流

2025/1/18 08:04
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（中央社記者廖漢原紐約17日專電）「國際表演藝術協會」於紐約召開年會，來自台灣的4位代表在3天活動中，介紹台灣新作計畫並分享藝術發展潮流，促進國際團體間的永續合作。

國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts）每年一月在紐約召開年會，超過500名各國專業藝術產業人士齊聚，討論表演藝術最新發展，分享各國及團體的創作行銷經驗。

文化部駐紐約台北文化中心與協會合作推動的「ISPA台灣夥伴計畫」（ISPA Taiwan Fellowship），第2期入選者「FOCA福爾摩沙馬戲團」執行長林智偉及「再拒劇團」製作人羅尹如，第1期計畫參加者獨立藝術經理人許慈茵、「小島大歌」創辦人陳玟臻於14日至16日共同參與年會系列活動。

首度出席的羅尹如在記者會表示，這的確是震撼教育，戲劇類作品在國際比較不常見，原因可能和語言有關，國外觀眾比較不習慣用視覺去跟進戲劇作品，對外輸出是一項困境。觀察這3天活動，戲劇類比較少，多是舞蹈和音樂類。活動中大家可分享困境在哪，職涯困難等話題。

林智偉說，這3年機會可認識朋友，打開更多連結，連結可能5年、甚至10年後都在，因為大家在各自專業領域上都很特別，無論是製作人、創作者或節目買者，就算不在同樣劇院也會換到另一個地方，關係連結及永續很重要，這不是藝術市場的單次合作關係，瞭解國際觀也很重要。

2023年起參加年會的獨立藝術經理人許慈茵指出，認識世界趨勢與建立人脈很重要，現在各國發生的事可能和台灣有關，無論是公司改變或更注重永續環保等，這和台灣現在的能源轉型也有關，歐洲推動的淨零，劇場要如何推動跟進等。

她說，2024年曾與瑞典、澳洲、加拿大製作人前往德國舉行的舞蹈博覽會，這些國家和台灣一樣都有原住民議題，當時帶著兩位台灣藝術家參與，於是聯繫各國製作人共同投入圓桌會議，當下大家都有相同議題可以討論。

「小島大歌」創辦人陳玟臻表示，2023年首次參與，疫情過後可拓展世界人脈，過去曾參加音樂等其他國際活動，但少有協會年會般這麼廣泛程度。當時團隊要展開為期3個半月美國巡演，當中的策展人都會出席年會，某場中還有主辦機構的董事會人士，因此這是很好聚會的機會。

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她強調：「我們不是來自很遙遠亞洲的、台灣的製作人，而是可以在同圈裡，這幫助很大」。2024年出席時，也對新製作程序非常有幫助。這裡不是買秀的場合，還有其他製作人可提供想法意見。

小島大歌團隊在今年活動「新作提案」項目，與全球9項獲選作品同場介紹。台灣作品如舞蹈家周書毅與劇場工作者鄭志忠的「阿忠與我」、雲門舞集的「波」、黃翊工作室＋的「墨」等作品，過去3年均入選提案。（編輯：高照芬）1140118

林智偉
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