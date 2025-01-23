漫威「無限傳奇」音樂會 黑豹攜鋼鐵人齊聚交響

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）漫威「無限傳奇」音樂會將首度來台，包括黑豹、鋼鐵人、雷神索爾到美國隊長等23部漫威電影主角將齊聚一堂，音樂廳化身漫威宇宙空間，透過磅礡交響樂帶粉絲重溫漫威冒險之旅。

漫威「無限傳奇」音樂會2024年夏天首度問世，當時由杜達美（Gustavo Dudamel）指揮洛杉磯愛樂在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）做全球首演，杜達美還戴上鑲著寶石的薩諾斯金色無限手套現身，滿場觀眾致意，享受漫威角色。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，這場電影音樂會集結復仇者聯盟、奇異博士、黑寡婦、雷神索爾等漫威最受歡迎的角色，從阿斯嘉德人將宇宙魔方藏在地球、美國隊長振奮高呼「復仇者們集合」到鋼鐵人的終極犧牲，透過交響樂讓粉絲重新置身漫威史詩影像，再次感受漫威英雄精神。

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海外首演指揮大衛．馬洪尼（David Mahoney，又譯：大衛．馬奧尼）對電影交響音樂會演出並不陌生，他與迪士尼合作多年，演出過「玩具總動員」、「美女與野獸」和「星際大戰」等電影交響音樂會作品。馬奧尼認為電影交響音樂會也是一場戲劇體驗，「希望這樣的演出形式，能夠讓年輕世代新樂迷有誘因走進音樂廳。」

漫威「無限傳奇」音樂會將於3月22日及23日演出，地點在台北國家音樂廳，由大衛．馬洪尼指揮國立台灣交響樂團演出，全場英文發音加上中文字幕。（編輯：管中維）1140123