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房產大亨邱瀟君仍懷文學夢 分享逆轉人生心法

2025/1/29 12:25（1/29 12:36 更新）
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旅美房地產大亨、作家邱瀟君出國多年仍不忘心中的文學夢，走過半世紀的奮鬥，她的心得是「跌倒了不要急著站起來，路邊看看有沒有珍珠寶貝可以撿」。中央社記者張皓安攝 114年1月29日
旅美房地產大亨、作家邱瀟君出國多年仍不忘心中的文學夢，走過半世紀的奮鬥，她的心得是「跌倒了不要急著站起來，路邊看看有沒有珍珠寶貝可以撿」。中央社記者張皓安攝 114年1月29日
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（中央社記者邱祖胤台北29日電）在美國擁有10多家公司、上百棟房產的旅美作家邱瀟君，出國多年仍不忘心中的文學夢，走過半世紀的奮鬥，她的心得是「跌倒了不要急著站起來，路邊看看有沒有珍珠寶貝可以撿」。

邱瀟君2023年以「舞在黑色除夕夜」一文獲得時報文學獎「報導文學類」首獎，以當年發生在美國加州「舞星舞蹈學院」槍擊事件為題材，細膩刻畫在美華人的心路歷程；去年又得到「全球華文文學星雲獎」報導文學獎，並出版「美國大姊、台灣小妹」一書，記錄她的奮鬥歷程。

邱瀟君接受中央社記者專訪表示，她在美國房地產界風生水起，表面看來光鮮亮麗，卻少有人知道她的童年十分刻苦，後來考上政大新聞系，大學一年級談了一段為期3個月的戀愛，讓想像力豐富的她火力全開，嘗試寫言情小說並投稿，竟獲得雜誌社青睞，豐厚的稿費夠她日常花用，後來更集結成書，這是她最初的文學夢。

談到赴美機緣，邱瀟君說當時流行一句話「來來來、來台大，去去去，去美國」，鼓勵能念書的青年赴美發展，回來報效國家，而她出身外省家庭，父母對戰亂感到害怕，家裡只要有一點本事，就千方百計把孩子送出去，家中4個兄弟姊妹，她的成績較好，大學畢業後就以「依親」的名義到美國。

「不過靠山山會倒，靠人人會跑，我那位美國舅媽就在我前往美國的同時破產了，23歲政大畢業，得意洋洋到美國，卻是連個住的地方都沒有的窘境。」邱瀟君沒有回頭路，只能開始打工，第1份工作是在餐廳跑堂，第1天就出師不利短少了一筆錢，比她帶來美國的全部家產還要多，邱瀟君嚇壞了。

沒想到邱瀟君去問老闆怎麼辦，老闆卻跟她說「不要提」，她再追問，老闆又說「過去了」，正所謂出門遇貴人，「我當時就想，如果他叫我賠，我也心甘情願，但這兩句話卻鼓舞了我，每天早上從床上起來覺得自己前途充滿光明，我幫每個客人倒茶端菜時都特別親切，我希望你們常常回來，我希望這個店長命百歲。」

邱瀟君表示，這件事讓她很早就學到老闆的高度，決定員工的態度，員工的態度，就是公司的寬度，當員工一心向著這公司的時候，這家公司就充滿希望。

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邱瀟君說，當許多人羨慕她擁有多少公司、多少房地產，她都說這個不重要，重要的是她有這麼多公司還可以回來台灣做許多事，和故鄉連接，幾乎沒有收到公司要她緊急處理什麼事，「幾10年前我就學會了，只要員工心向著你，你這老闆就坐穩了。」

邱瀟君表示，很多人害怕挫折，一心嚮往成功，卻忘了失敗也是生命必經的過程，失敗不會也不是人生的終點，在跌倒了、勇敢站起來之前，不妨思考是否有可借鏡之處，但不是消極預防重蹈覆轍，而是觀察可以成為幫助你站起來的力量，「我總是跟員工說，就算沒有珍珠寶貝，抓個石頭下次打架也可以防身用。」（編輯：郭諭儒）1140129

邱瀟君
【文化普拉斯】美國房地產大亨也有文學夢 邱瀟君的逆襲奮鬥人生
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