電子書閱讀器戰國時代來臨 博客來宣布加入戰局

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（中央社記者何秀玲台北4日電）電子書閱讀器進入戰國時代。統一超轉投資博客來今年30週年，首次參加台北國際書展並發表第一台電子書閱讀器；博客來今天表示，看好數位閱讀市場近年迅速成長，而閱讀器是建構會員生態系的重要一環，預估首款閱讀器推出後，銷售可突破萬台。

博客來在2017年開始推出電子書，業績每年都有雙位數成長，2024年推動有聲書訂閱服務，不但使博客來用戶數年增幅達70%，更使整體電子書業績創下歷年新高，比2023年還成長5倍。

根據統一超財報，博客來2024年前3季獲利突飛猛進，為新台幣4558萬元，和2023年同期為1404萬元相比，年增224.6%，博客來表示，有聲書即是挹注博客來成長動能之一。

博客來也根據台灣經濟研究院數據指出，電子書出版數量已逐步追趕紙本書，電子書申請ISBN書號占比已達4成，且疫後數位閱讀需求顯著提升，特別在年輕世代中成為主流選擇。在此背景下，博客來今年推出首款電子書閱讀器，除了順應彩色電子紙技術逐步成熟趨勢之外，也回應會員及市場對於博客來專屬電子書閱讀器的需求。

電商龍頭富邦媒也不甘示弱，早在今年1月宣布推出首款電子書閱讀器，富邦媒表示，今年宣布推出後，吸引多家電子書廠商攜手合作；另外，富邦媒圖書事業今年邁入第8年，電子書銷售表現再創新高，2024年整體銷售額年增30%。

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富邦媒表示，隨著數位閱讀風潮的興起，電子書與電子閱讀器的需求逐漸攀升。根據國立公共資訊圖書館統計，2014年至2023年期間，台灣平均每人每年電子書借閱量成長16倍，顯示民眾對電子書的接受度持續提升。尤其在2020至2021年受疫情影響，電子書借閱量顯著增加，突顯數位閱讀的重要性。

另外，電子書品牌樂天Kobo在台也展現強烈企圖心，2024年2月以「Kobo Plus訂閱制」服務進軍亞洲。（編輯：翟思嘉）1140204

2025台北國際書展4日在世貿1館正式登場，博客來網路書店推出專屬電子書閱讀器BooksPad，於書展期間首度亮相，提供民眾體驗使用。中央社記者趙世勳攝 114年2月4日