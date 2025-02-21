「熱帶天使」譜台灣故事 楊烈認最愛還是唱歌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）72歲的「金鐘歌王」楊烈戲劇作品不斷，近期還參與音樂劇「熱帶天使」演出，不過他吐露最愛的還是唱歌，更動念想開西餐廳演唱會，難忘年輕時四處趕場駐唱，一天得唱一百多首歌。

導演吳念真、柯一正與音樂劇「熱帶天使」演員楊烈、于浩威與林雨宣，今天在已故法學教授戴炎輝日式舊寓所改造的老屋「輝室」舉辦劇場春宴，希望透過空間與戲劇對話，探索屬於台灣的文化記憶。

近期綠光劇團睽違16年重啟「人間條件四：一樣的月光」，邀回原班人馬林美秀、黃韻玲、陳希聖訴說台灣人的故事；SML樂劇創製作品「熱帶天使」則以音樂劇形式，帶觀眾回到被戰火吞噬的二戰南洋，兩團今天宣布推出聯名「1＋1」套票8折優惠。

吳念真補充，所有故事的詮釋與演繹，情感得以流動、共鳴都是因為從人的相同點出發。而這兩部作品都源自真實故事，無論是家庭間的遺憾與和解，還是戰爭帶來的犧牲與無奈。他期待劇場能成為觀眾情緒的出口與療癒之所，讓人在共鳴中找到力量。

楊烈今天也分享，他與扮演女兒的林雨宣很有緣，林媽媽過去和他都在西餐廳駐唱，兩人是好朋友，「雨宣演我女兒特別親切。」

歌手出道的楊烈雖然戲劇作品不斷，但唱歌還是他的最愛，還很喜歡在浴室大聲唱。70歲時就動念想開演唱會，近期持續規劃中，還考慮把場地設在西餐廳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談及西餐廳時光，楊烈有不少難忘經歷，例如一天得唱一百多首歌，從下午2時唱到凌晨2時，或趕演出趕到出車禍、被台下觀眾丟瓶子等，「很想藉由演唱會把我的人生故事講出來。」

「熱帶天使」3月21日至23日在台北國家戲劇院連演4場；「人間條件四」則於4月啟動巡迴，在台北、高雄、台中、台南演出。（編輯：龍柏安）1140221