加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊
首頁 / 文化

「熱帶天使」譜台灣故事 楊烈認最愛還是唱歌

2025/2/21 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）72歲的「金鐘歌王」楊烈戲劇作品不斷，近期還參與音樂劇「熱帶天使」演出，不過他吐露最愛的還是唱歌，更動念想開西餐廳演唱會，難忘年輕時四處趕場駐唱，一天得唱一百多首歌。

導演吳念真、柯一正與音樂劇「熱帶天使」演員楊烈、于浩威與林雨宣，今天在已故法學教授戴炎輝日式舊寓所改造的老屋「輝室」舉辦劇場春宴，希望透過空間與戲劇對話，探索屬於台灣的文化記憶。

近期綠光劇團睽違16年重啟「人間條件四：一樣的月光」，邀回原班人馬林美秀、黃韻玲、陳希聖訴說台灣人的故事；SML樂劇創製作品「熱帶天使」則以音樂劇形式，帶觀眾回到被戰火吞噬的二戰南洋，兩團今天宣布推出聯名「1＋1」套票8折優惠。

吳念真補充，所有故事的詮釋與演繹，情感得以流動、共鳴都是因為從人的相同點出發。而這兩部作品都源自真實故事，無論是家庭間的遺憾與和解，還是戰爭帶來的犧牲與無奈。他期待劇場能成為觀眾情緒的出口與療癒之所，讓人在共鳴中找到力量。

楊烈今天也分享，他與扮演女兒的林雨宣很有緣，林媽媽過去和他都在西餐廳駐唱，兩人是好朋友，「雨宣演我女兒特別親切。」

歌手出道的楊烈雖然戲劇作品不斷，但唱歌還是他的最愛，還很喜歡在浴室大聲唱。70歲時就動念想開演唱會，近期持續規劃中，還考慮把場地設在西餐廳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談及西餐廳時光，楊烈有不少難忘經歷，例如一天得唱一百多首歌，從下午2時唱到凌晨2時，或趕演出趕到出車禍、被台下觀眾丟瓶子等，「很想藉由演唱會把我的人生故事講出來。」

「熱帶天使」3月21日至23日在台北國家戲劇院連演4場；「人間條件四」則於4月啟動巡迴，在台北、高雄、台中、台南演出。（編輯：龍柏安）1140221

吳念真
吳念真新加坡開講 笑談創作是自我治療過程「人間條件四」塵封16年 黃韻玲林美秀回歸才加演
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：