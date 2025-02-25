2025台北文學季3月開跑 跨領域活動拉近靈魂距離

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市文化局宣布，2025台北文學季將在3月2日開跑，今年廣邀多元領域的講師舉辦講座、讀書會等活動，主題涵蓋異鄉人、無家者及生成式AI，要以文學拉近靈魂間的距離。

台北市文化局今天舉辦2025台北文學季起跑記者會，局長蔡詩萍致詞表示，文學季已是文化局的年度招牌活動，作為1名作家，他知道沒有一定程度的孤獨，無法成為寫作者，所以今年的主題「靈距離」既是代表靈魂之間的距離，也是希望在數位時代下人們能夠零距離。

台北文學季總策畫封德屏說，靈魂間的對談何其奢侈又何其容易，社會充滿各類溝通工具，現代人卻仍然孤獨寂寞，幸好在文學裡，人們能被一段小說中的對話、一首詩的韻律觸動、共感。

文化局介紹，今年文學季自3月2日一路精彩至6月5日，首先登場的活動涵蓋講座、讀書會及工作坊，找來諮商心理師海苔熊、作家兼記者李桐豪、樂評人馬世芳、台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾等來自多元領域的講師群，探討溝通、社會議題及科技工具。

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文化局指出，4月19日起在剝皮寮歷史街區舉辦「幾個波浪號才對～？」主題特展，討論不同世代、不同文化圈使用文字與符號的習慣；5月份「國際華文作家」單元邀請自加拿大遠道而來的華人作家張翎，透過3場對談回望當代女性的處境、當代小說如何書寫歷史。

文化局表示，各項活動鼓勵民眾事先透過2025台北文學季官網報名，並保留部分名額供現場排隊入場，邀請民眾透過文學來場靈魂間的對話。（編輯：方沛清）1140225