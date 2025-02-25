加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
首頁 / 文化

2025台北文學季3月開跑 跨領域活動拉近靈魂距離

2025/2/25 17:57（2/25 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市政府文化局宣布，2025台北文學季以「靈距離」為題，將在3月2日開跑，活動涵蓋講座、讀書會及工作坊等，邀請民眾透過文學來場靈魂間的對話。中央社記者陳昱婷攝 114年2月25日
台北市政府文化局宣布，2025台北文學季以「靈距離」為題，將在3月2日開跑，活動涵蓋講座、讀書會及工作坊等，邀請民眾透過文學來場靈魂間的對話。中央社記者陳昱婷攝 114年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市文化局宣布，2025台北文學季將在3月2日開跑，今年廣邀多元領域的講師舉辦講座、讀書會等活動，主題涵蓋異鄉人、無家者及生成式AI，要以文學拉近靈魂間的距離。

台北市文化局今天舉辦2025台北文學季起跑記者會，局長蔡詩萍致詞表示，文學季已是文化局的年度招牌活動，作為1名作家，他知道沒有一定程度的孤獨，無法成為寫作者，所以今年的主題「靈距離」既是代表靈魂之間的距離，也是希望在數位時代下人們能夠零距離。

台北文學季總策畫封德屏說，靈魂間的對談何其奢侈又何其容易，社會充滿各類溝通工具，現代人卻仍然孤獨寂寞，幸好在文學裡，人們能被一段小說中的對話、一首詩的韻律觸動、共感。

文化局介紹，今年文學季自3月2日一路精彩至6月5日，首先登場的活動涵蓋講座、讀書會及工作坊，找來諮商心理師海苔熊、作家兼記者李桐豪、樂評人馬世芳、台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾等來自多元領域的講師群，探討溝通、社會議題及科技工具。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局指出，4月19日起在剝皮寮歷史街區舉辦「幾個波浪號才對～？」主題特展，討論不同世代、不同文化圈使用文字與符號的習慣；5月份「國際華文作家」單元邀請自加拿大遠道而來的華人作家張翎，透過3場對談回望當代女性的處境、當代小說如何書寫歷史。

文化局表示，各項活動鼓勵民眾事先透過2025台北文學季官網報名，並保留部分名額供現場排隊入場，邀請民眾透過文學來場靈魂間的對話。（編輯：方沛清）1140225

#台北市
#杜奕瑾
#文化局
#蔡詩萍
#李桐豪
#封德屏
#馬世芳
#數位時代
封德屏
台北文學季「靈距離」3/2開跑 拉近靈魂間的距離台北書展文學專門店 封德屏：拉近與讀者距離
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：