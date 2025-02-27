總統文化獎主題「文化無框」 持續表揚各領域典範
2025/2/27 10:44
（中央社記者王寶兒台北27日電）中華文化總會主辦總統文化獎今年邁入第13屆，此次主題為「文化無框 綻放自由」，持續表揚各領域中無私奉獻及彰顯台灣價值的典範，主視覺由「製所設計」團隊操刀。
文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，台灣擁有不受拘束的文化視野，即使放眼國際仍是獨一無二的存在，其匯聚各種創意及跨越界限的交流，共同塑造了沒有框架的寶島文化。期許藉由此次總統文化獎，將更多文化瑰寶呈現在大眾視野，並於這塊土地和諧交織、共同綻放。
總統文化獎自2001年起2年1屆舉辦至今，至今頒發共61名得獎者及單位，並於第9屆（2017年）起定調現今的「文化耕耘獎」、「在地希望獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」、「社會改革獎」共5項目，其內容不侷限於藝文創作，旨在鼓舞各領域的楷模。
此次主視覺概念以陶土與液態金屬為主要元素，陶土象徵文化根基，液態金屬則代表創新無限可能。「製所設計」設計總監張擎宇說明，主視覺形體環繞著螺紋線條，就像手拉胚於製作過程中留下的印記，每一道紋路，都像是文化被時間與歷史雕琢出的痕跡。
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李厚慶表示，文化是台灣的根，此次藉由傳統技藝所蘊含的深刻哲理，期盼總統文化獎也能承先啟後，使無形的文化成為自由的風，沁入大眾心脾。
第13屆總統文化獎徵選日期為3月3日起至5月5日止，以信件寄出時間為憑，相關徵選條件將公告於文總官方網站。（編輯：張雅淨）1140227
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