總統文化獎徵選 蕭副總統：共同塑造豐富寶島文化

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（中央社記者葉素萍台北3日電）第13屆總統文化獎即日起開始徵選，副總統蕭美琴今天表示，希望大家一同參與，讓更多人認識台灣這塊多元、包容、開放的土地；她說，今年主題「文化無框、綻放自由」，希望匯聚各種創意，共同塑造無框豐富的寶島文化。

文化總會表示，總統文化獎自2001年起每兩年頒發一次，至今已頒發共61名得獎者及單位，共有「文化耕耘獎」、「在地希望獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」、「社會改革獎」5項目，其內容不侷限於藝文創作，旨在表揚並鼓舞於各領域中無私奉獻並彰顯台灣價值的各楷模及典範。

文總指出，這屆總統文化獎主題為「文化無框、綻放自由」，徵選日期為3月3日起至5月5日止。

蕭副總統下午出席在總統府舉行的「第13屆總統文化獎徵選記者會」。文化耕耘獎召集人陳郁秀、在地希望獎召集人劉克襄、人道奉獻獎召集人王榮璋、青年創意獎召集人蔡嘉駿、社會改革獎召集人蕭新煌等人共同出席。

蕭副總統致詞表示，總統文化獎從2001年至今，已邁入第13屆，過去12屆所頒發的得獎者共61名，都是以自身的專業與能力，在台灣社會中耕耘多年的傑出人士，也是台灣文化底蘊的堅實力量，希望藉由5個不同領域的獎項，表彰長期關照耕耘這片土地的人，彰顯台灣的文化價值。

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副總統說，今年主題為「文化無框、綻放自由」，說明台灣不受拘束的文化視野，匯聚各種創意，展現多元包容的形象，也透過跨越界限的交流，共同塑造無框豐富的寶島文化。

蕭副總統逐一介紹各獎項的召集人，感謝5位召集人願意扛下重任，讓獎項能夠順利進行評選；她說，希望大家能夠一同參與，讓更多人認識台灣這塊多元、包容、開放的土地，希望藉著大家的投入和努力，讓總統文化獎展現最大的文化價值。（編輯：蘇志宗）1140303

副總統蕭美琴（右4）3日在總統府主持第13屆總統文化獎徵選記者會，與「文化耕耘獎」召集人陳郁秀（左3）、「在地希望獎」召集人劉克襄（左2）、「人道奉獻獎」召集人王榮璋（右2）、「青年創意獎」召集人蔡嘉駿（左1）、「社會改革獎」召集人蕭新煌（右1）等合影。中央社記者鄭清元攝 114年3月3日