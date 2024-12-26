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豪華朗機工創作展 2025年登台北當代藝術館

2024/12/26 16:24
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（中央社記者王寶兒台北26日電）藝術團隊「豪華朗機工」近年屢於國際展會展出，台北當代館今天預告2025年計畫，其中包含豪華朗機工創作展，預計以15件作品回顧成團15年，已故成員張耿豪最後參與作品也將展出。

台北當代藝術館館長駱麗真今天於茶敘致詞表示，當代館推行「青年藝術計畫」以來，發現台灣當代藝術發展有許多不同階段變化，很多藝術團體也扮演重要角色，不管是相濡以沫的共同成長，或是共同對抗世界不公，都可藉由藝術團體活動來對照台灣社會發展。

豪華朗機工於2010年成團，由藝術家張耿豪、張耿華、陳乂（陳志建）及林昆穎組成，曾為台北世界大學運動會打造聖火裝置，並曾獲總統文化獎。駱麗真指出，豪華朗機工創作方向多元，媒材、手法與概念都保有其自由度，在當代館思考是否開啟有關藝術團體相關計畫之際，是相當具代表性的嘗試。

張耿華表示，豪華朗機工的成員創作類型與喜好非常多元，每件作品都會花費非常多時間摸索，找出線條、語言與媒材，在「豪華朗機工創作展」（暫名）中，預計將帶來作品討論豪華朗機工成團15年來是以什麼方式看待「創作」。

除「豪華朗機工創作展」外，台北當代館2025年度主題策畫展還包含意圖形塑藝術版「台灣隊」的No Language，以及2025青年藝術計畫推行的「安全室」展、「環世界觀測日誌」展。

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駱麗珍表示，台北當代館推行青年藝術計畫邁入第5年，希望帶給青年策展人更好的舞台，也透過不同世代眼光告訴人們當代藝術方向。而更早於青年藝術計畫推動的當代館「街區藝術計畫」，在2025年則將推出「當街典藏展」（暫名），虛擬出「當代藝術館街區典藏庫房」。

「當街典藏展」（暫名）由走路草農／藝團策展，透過台北當代館自2012年起啟動的街區展覽項目，勾勒出歷年來曾展出作品的地點。策展團隊代表劉星佑表示，這些街區是藝術事件累積的場域，展覽中希望透過物件牽引至過去，進一步引導歷史感。（編輯：李亨山）1131226

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