作家王黛影辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）作家王黛影於2月13日辭世，享壽95歲。文化部人文及出版司司長楊婷媜今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由王黛影次子、政大廣電系副教授王亞維代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，王黛影（本名王瓊珠）生於日治時期，幼時接受日式教育，以自修與苦學奠定書寫基礎，文筆綿密細緻，書寫細膩鮮活，擅用素樸的筆法，以自己生命的歷練、對生活的觀察與歷史的體悟，寫出台灣女性在日治與戰後時代更迭之際性格上的轉變。

王黛影1959年完成第一部長篇小說「不歸鳥」，1965年發表第一部中篇小說「歧路」，陸續發表短篇小說「出家48小時」、「花嫁學校」、「命相緣」、「苦力人家」等作品，多以新舊時代交替下的女性自覺為主題。

1999年以近70歲高齡，撰寫以故鄉台南為背景的長篇小說「府城物語」，透過性格堅韌的女性角色，帶領讀者走過二次大戰前後政權與社會的變遷，是少數以女性為主體的台灣大河小說。

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