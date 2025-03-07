劇場大師郭貝爾不為作品下定義 邀觀眾重構歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北7日電）被譽為「劇場鍊金術大師」的德國藝術家郭貝爾，帶著沉浸式作品「每件發生了，還要發生的事」造訪台灣，打破傳統歷史書寫權威，將詮釋權交回觀眾，從不同角度審視過去與未來。

以一次世界大戰為起點，內容跨越百年歐洲史的「每件發生了，還要發生的事」（Everything that Happened and Would Happen），是海恩納．郭貝爾（Heiner Goebbels）汲取捷克作家奧雷尼克（Patrik Ourednik）著作「20世紀極簡歐洲史」中並置歷史與個人片段的手法，將其轉化為劇場中的聲響與視覺符號。

兼具作曲家身分的郭貝爾今天在記者會分享：「所有劇場與音樂劇場媒材在我看來都像作曲。」不同於傳統音樂對旋律與和聲的既定印象，他將「聲響」視為音樂創作的本質，而舞台上的一切，從物件碰撞、裝置運作、環境聲響、影像流動，乃至文本意涵，都被視為「樂音」的一部分。

「每件發生了，還要發生的事」演出空間就像一個大型聲音裝置，邀請觀眾不只當被動的聆聽者，而是在親身感受後，建構屬於自己的意義詮釋。

「追求完美成果不是我所相信的事情」，郭貝爾觀察到，當代人已無時無刻暴露在資訊下，電視、廣告、學校到政治等各種媒介都在強烈投射觀點，要求大家照單全收。因此，他不想再傳遞任何主觀想法，希望台灣觀眾也不用思考「這是關於什麼」，純粹解放個人感知，讓自己成為創作的一環，享受探索過程。

郭貝爾認為藝術就該充滿多元選項，任人自行解讀，也很難簡化成單純的訊息，還不忘幽默一下：「如果你想要訊息，就去郵局收信就好。」

另外，為呈現史詩般的「每件發生了，還要發生的事」，台北表演藝術中心首次將大劇院全面展開，提供全長50公尺、奧運標準泳池規格的景深。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭貝爾透露，過去首演的場地更大，在舊火車機廠，巡演至匈牙利時運用運動場館，紐約則為歷史軍事演習場所，更打趣說：「我不喜歡劇場。」不過，他對北藝中心充滿各式可能性與尺寸的空間很滿意，尤其2016年造訪台灣時仍在建設中，看到它落成模樣相當驚豔。

「每件發生了，還要發生的事」將於8、9日在台北表演藝術中心大劇場進行亞洲首演。（編輯：陳政偉）1140307