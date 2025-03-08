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BJ單身日記三部曲珍藏版 譜寫布莉琪人生篇章

2025/3/8 14:31
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）青春回憶裡熟悉的老朋友BJ布莉琪回來了，經典愛情系列電影「BJ單身日記」今年不僅推出第4集，原著小說三部曲也經典再譯，見證她從單身到成為母親，橫跨30歲到50歲的人生篇章。

在英國「衛報」調查中名列「最能定義20世紀」10大小說的「BJ單身日記」（Bridget Jones's Diary），描述單身職業女性布莉琪，只因年過30就被冠上大齡剩女標籤，還會被嫌棄體重過重，讓她決定在日記上寫下新年新希望——想戒煙、存錢、減肥，變得更有自信等。

日子一天一天過去，布莉琪在持續記錄花心上司、荒謬母親與她的職場糗事同時，也與真命天子「達西」上演一段「傲慢與偏見」式的精彩大戲。

2001年小說被改編成同名電影後，聲勢更上一層樓。電影版找來演員芮妮齊薇格（Renée Zellweger）詮釋率真、內心戲又多的布莉琪，搭配英國兩大男神演員休葛蘭（Hugh Grant）與柯林佛斯（Colin Firth）主演，成為許多人難忘的愛情經典。

根據時報出版書訊，「BJ單身日記」系列由曾擔任媒體記者多年的英國作家海倫．費爾汀（Helen Fielding）創作，最初只是在倫敦報紙專欄匿名連載布莉琪．瓊斯（BJ）的故事，意外走紅後，自1996年陸續推出系列4部小說和4部電影，記錄布莉琪的人生，作品在超過40個國家出版，全球暢銷千萬冊。

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在費爾汀的筆下，布莉琪走過30代的掙扎，進入婚姻，步入中年，成為2個孩子的母親，又因摯愛驟逝而陷入靈魂的暗夜。但50歲的布莉琪一如既往，永遠沒放棄對愛的渴望，再次寫下人生新篇章。

在出版社推出的「BJ單身日記1-3：三部曲完整珍藏版」裡，包含新譯本的「BJ單身日記1-內在安定」、「BJ單身日記2-理性邊緣」，也收入最新系列電影「BJ單身日記：戀上小鮮肉」的原著「BJ單身日記3-為愛痴狂」。（編輯：陳政偉）1140308

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