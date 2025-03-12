國家攝影中心推影像盛宴 攝影新銳作品上桌

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（中央社記者王寶兒台北12日電）攝影家馬立群自2018年起創辦「攝影上桌」活動至今，持續以徵件挖掘具創意及實驗性作品。國家攝影文化中心台北館與「攝影上桌」團隊合作，推出「影像宴」展，展現多元創作能量。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，「攝影上桌」活動至今已成為台灣年輕攝影創作者的重要展示平台。此次合作，由馬立群總策劃「攝影上桌—影像宴」活動，展覽利用辦桌的大紅圓桌，跳脫攝影平面展示的侷限，讓觀眾可由多角度、多層面欣賞與理解作品。

參展攝影創作者包含陳冠霖、楊佳馨、李明憲、王莉婷，陳冠霖以自身造訪德國廢棄造紙廠的經驗，運用報紙及過期底片反覆撕黏、翻拍、轉印，透過材質叩問記憶的重量。李明憲探索信仰與慾望的邊界，光影之中營造不同的立體感。

楊佳馨則以「病痛經驗與其創傷」為題，延伸多元媒材觸及疼痛與疾病的反思。創作者王莉婷為了保存與失智症外婆的記憶，製造出九宮格拼圖，體現碎片化的記憶景觀。

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國家攝影文化中心表示，「辦桌」是台灣特有在地文化，在婚宴喜慶中，參與者一同共享桌上佳餚，凝聚大家的情感。此次合作以「相揪逗鬧熱」的形式，呈現系列獨特的攝影作品，詮釋攝影與記憶、身體、空間及社會議題的關聯。

「攝影上桌—影像宴」即日起於國家攝影文化中心台北館1樓未來市光年空間展出至30日。（編輯：陳政偉）1140312