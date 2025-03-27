台北時裝週AW25 李遠拿鳳梨袋倡永續

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（中央社記者王寶兒台北27日電）從一件服裝的誕生窺看永續之道，台北時裝週AW25今天起登場，參與品牌無不發揮創意，將海洋回收紗、廢布等材料再製為時裝，文化部長李遠也提著鳳梨葉製成的布袋，共同倡議環保。

「永續」一直是台北時裝週探索主題，此次將主題訂為「時尚．無盡」，更深入服裝製作歷程，從每一環節探討永續概念。台北時裝週AW25開幕秀今天登場，設計師也以服裝呈現「全循環」概念及「數位打版」技術。

李遠在開幕秀前受訪表示，「永續」概念置於時裝產業其實是矛盾的，時裝要歷經設計、打版到製作等過程，若要以永續討論時裝，那就要從最源頭的材料開始。以他手中的布袋為例，就是以鳳梨葉再製作的布袋，成品也完全看不出鳳梨葉痕跡，足見台灣製造技術功力。

開幕秀由6個台灣設計師與6家不同台灣紡織品牌合作，包含Claudia Wang與力鵬企業股份有限公司、DYCTEAM與遠東新世紀股份有限公司、GIOIA PAN與菁華工業股份有限公司、oqLiq與新光紡織股份有限公司、UUIN與旭寬企業股份有限公司、WEAVISM織本主義與和明紡織股份有限公司。

設計師們使用科技全循環概念布料製作的6套服裝，並利用數位打版及3D虛擬人形技術輔佐，在結尾投射出數位打版影像，一次秀出6名設計師的數位打版成品。

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此次開幕秀首創亮點還有特別安排的民眾互動，在民眾場開秀前30分鐘，首度開放直擊台北時裝週執行演出的幕後實景，參與的民眾場觀眾將可以看到模特兒補妝、整理髮型、設計師調整服裝細節，接著入場看秀，讓參與觀眾可近距離觀看服裝。

台北時裝週AW25今天起舉行至30日。（編輯：陳政偉）1140327

台北時裝週AW25開幕秀27日傍晚盛大登場，活動由男女舞者率先帶來精彩開場舞蹈。中央社記者翁睿坤攝 114年3月27日

台北時裝週AW25開幕秀以「時尚．無盡」為核心概念，27日傍晚盛大登場，攜手國內優秀紡織產業與設計師，以服裝呈現「全循環」概念及「數位打版」技術。中央社記者翁睿坤攝 114年3月27日

時尚圈盛事台北時裝週AW25開幕秀27日下午盛大登場，文化部長李遠（前右3）、監委紀惠容（前左2）等人應邀出席，在台前與設計師們合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年3月27日

台北時裝週AW25開幕秀27日傍晚盛大登場，攜手國內優秀紡織產業與設計師，共同以「時尚．無盡」為核心概念呈現服裝設計，推動全循環永續時尚。中央社記者翁睿坤攝 114年3月27日