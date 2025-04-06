李亦凡迷你回顧展 5月台北當代藝博會登場

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（中央社記者王寶兒台北6日電）藝術家李亦凡明年將代表台灣館參與第61屆威尼斯美術雙年展，5月登場的第6屆台北當代藝術博覽會中，李亦凡將帶來迷你回顧展，以3件作品探問AI時代下的人類本質。

2025台北當代2大亮眼展區包含「斷電」與「節點台北」。「節點台北」由展會主辦單位與洪建全基金會共同主辦，帶來李亦凡的迷你回顧展「Making of...Li Yi-Fan李亦凡」，3件作品主題涵蓋數位科技、網路資訊到人工智慧。

李亦凡出生於1989年，曾獲2024第8屆洪建全基金會「銅鐘藝術賞」、2024第46屆「金穗大獎」、2022「台新藝術獎」視覺藝術獎項與2020高雄獎。他也曾參與日本東京NTT InterCommunication Center（ICC）的2024一年展「非常迫近的遙遠」、美國紐約雕塑中心「小世界影院」等國際展覽。

「斷電」則是台北當代與文化部共同主辦展區，將展出3件活躍於前瞻科技與當代文化的台灣藝術家作品。首先為旅居巴黎的新媒體傳奇藝術家鄭淑麗，將帶來1件數位動態影像裝置作品，展現不斷變形的自我肖像，對人工智慧的運作邏輯提出質疑與挑戰。

再來是藝術家蘇匯宇和新媒體藝術團體XTRUX的作品，結合開源人工智慧工具和傳統影片製作，重新詮釋在媒體文化中展現的軍事宣傳。

出身於傳統紙藝世家的藝術家張徐展，他以定格動畫敘述氣候變遷所導致的生態環境變化，白蟻的飲食習慣改變並轉而食用人造電纜的故事。

除「斷電」與「節點台北」外，展會將有3個主要展區，包含集結知名藝廊的「當代網域」（Galleries）、致力展出新生代藝術家的「新生維度」（Edge）展區，還有全新展區「藝韻匠心」（Embody），主打當代藝術、工藝與設計相結合的作品。

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台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）透過新聞稿表示，期待藉展會展現台灣藝術文化的蓬勃生命力，並為台灣藝術界與國際提供更多跨文化的深度交流機會，充分體現台北當代作為文化與商業交流平台的重要角色。

第6屆台北當代藝術博覽會將於5月9日至11日在台北南港展覽館舉辦。（編輯：管中維）1140406