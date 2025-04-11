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2025台灣文學獎4/15徵件 首開放外國籍人士投件

2025/4/11 14:50（4/11 14:56 更新）
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2025台灣文學獎將自15日起開始徵件，分為「創作獎」及「金典獎」，今年並首次開放領有永久居留證或工作證的外國籍人士投件。（台灣文學館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月11日
2025台灣文學獎將自15日起開始徵件，分為「創作獎」及「金典獎」，今年並首次開放領有永久居留證或工作證的外國籍人士投件。（台灣文學館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）國立台灣文學館今天宣布，2025台灣文學獎4月15日開始徵件，涵蓋「創作獎」及「金典獎」，徵件對象除中華民國籍人士，也首次開放領有永久居留證或工作證的外國籍人士投件。

台灣文學獎2005年開辦，如今邁入第21年，激勵各種原生內容文學創作，彰顯台灣多元文化特色及活絡文學出版，呈現創作者對當代世界趨勢的回應。

台文館今天指出，台灣文學獎徵獎項目分為「創作獎」及「金典獎」2大類，共13個獎額，總獎金370萬元，是目前台灣官方舉辦總獎金最高文學獎。

獎勵母語復振與書寫的「創作獎」，獎項包括「台語文學創作獎」、「客語文學創作獎」及「原住民華語文學創作獎」，各取小說獎、散文獎、新詩獎1名。另鼓勵劇本創作人才，設有「劇本創作獎」1名。

「金典獎」則是獎勵類型不限文學圖書，凡是在2024年7月1日至2025年6月30日間出版的小說、散文、新詩、非虛構寫作、劇本等書籍都可參加。

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台文館指出，經上屆評審委員建議及召開諮詢會議，今年台灣文學獎出現重大變革，在成就台灣文學多元特色、容納更多具有影響力作家作品前提下，徵件對象除中華民國籍人士，也首次開放領有永久居留證或工作證的外國籍人士投件。

2025台灣文學獎4月15日開始受理報名。「創作獎」收件日期是4月15日至5月15日。「金典獎」分2階段收件，4月15日至5月15日受理2024年7月1日至2025年4月3 0日出版書籍投件；6月1日至7月1日受理2025年5月1日至6月30日出版書籍投件，全以郵戳為憑。（編輯：郭諭儒）1140411

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