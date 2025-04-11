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節目測試觀眾解讀藝術品 無解說仍能見深層意涵

2025/4/11 20:49（4/11 21:41 更新）
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藝術家崔廣宇（後左2）在公視紀錄片特輯「我們與藝術的距離」中透露，當初創作作品「當代生活習作：預言」時，並沒有想把它視為作品，而是當成一次「快閃」。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月11日
藝術家崔廣宇（後左2）在公視紀錄片特輯「我們與藝術的距離」中透露，當初創作作品「當代生活習作：預言」時，並沒有想把它視為作品，而是當成一次「快閃」。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月11日
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（中央社記者王寶兒台北11日電）藝術品常讓人看不懂？公視節目「藝術很有事」實際測驗，一字排開藝術家劉文瑄、崔廣宇、廖建忠作品，並邀不同年齡層觀眾欣賞，即便在無說明狀況下，也有人能看見深層意涵。

「藝術很有事」製作人徐蘊康與企劃編劇蔡禹信，近期創新製作特輯「我們與藝術的距離」，結合實境與紀錄，將攝影棚改造為美術館，讓10幾名觀眾欣賞3名藝術家多件作品，藝術家則隱身其中，在旁聆聽觀眾對作品最直接的感受與詮釋。

劉文瑄擅長創作抽象塗畫（Drawing），在這場實驗中，她展出「之間：消波塊．鳳林」與「之間：大石頭．鳳林」。有6歲觀眾將前者比喻為充滿門窗的村莊；後者則讓她與大學生莉琪聯想到電影「魔法公主」中的夜光精靈與山犬毛球。

在劉文瑄現身與民眾互動後，6歲的小觀眾主動請求觸摸作品，親身感受藝術魅力。劉文瑄今天透過公視分享：「聽到直覺性的形容作品，非常激動。」她說，此次展出作品，足足花1週的時間在消波塊上貼雙面膠，再以4X5相機拍攝。

崔廣宇則以反思社會的行為藝術聞名，例如錄像作品「當代生活習作：預言」中以雨傘噴水測試民眾，還有「隱形城市：利物浦精神」中違規穿越馬路的創意設計，在馬路旁高欄上放著坐墊，讓表演者紛紛以坐墊為支點橫越高欄，違規穿越馬路。他期望，以作品讓大眾重新檢視環境中的問題。

崔廣宇表示，他以創作介入城市，轉化其狀態，引發反思與批評。他認為觀眾有不同解讀層次，小朋友可能只是覺得好笑，但有人能看見深層意涵，這讓他感到欣喜。

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有「藝術界魔術師」之稱的廖建忠，創作靈感來自日常片段，其「表面工程法」系列以精細木作擬仿真實物，改變觀眾感知的慣性。作品「貨車廂（TO-DAY）」以薄木打造貨車廂造型，也引發觀眾對真實與虛構的思辨。

「我們與藝術的距離」特輯今晚於「藝術很有事」YouTube頻道及公視+上架，12日下午2時30分於公視播出。（編輯：龍柏安）1140411

#公視
#鳳林
#徐蘊康
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