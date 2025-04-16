維也納愛樂首名女首席 達奈洛娃勉學子關掉網路

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）阿貝娜．達奈洛娃（Albena Danailova）是維也納愛樂首位女性首席小提琴家，將應國立台灣交響樂團之邀訪台獻藝。她勉勵音樂學子關掉網路，才可能會有自己的演奏特色。

來自保加利亞的達奈洛娃不但是當今樂壇備受矚目的小提琴名家，也象徵著古典音樂世界中女性的崛起與堅持，現在她也是維也納表演藝術大學小提琴教授。

達奈洛娃先前接受媒體訪問時表示，網路的存在，讓現在的表演聽起來越來越像，缺乏辨識度，「我並不反對聽好的錄音，但我認為音樂學子應該關掉網路，花時間聆聽自己的演奏。許多年輕音樂家演奏技術令人驚嘆，水準只會越來越好，但是藝術在哪裡？」

達奈洛娃認為，如果年輕學子把所有的時間都花在思考別人演奏的「對」和「錯」，「你就不可能知道你自己是誰。」

達奈洛娃曾任巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團小提琴首席，2008年起加入維也納國家歌劇院管弦樂團，2011年成為該團首席，持續傳揚維也納愛樂標誌性的黃金之音。達奈洛娃說首席的工作不像外界形容的「第一夫人」或是「女王」，更像足球隊隊長，「我的工作包括領導、協調、安慰與挑戰。」

達奈洛娃表示，維也納愛樂裡的女性團員比例不高，奧地利人對傳統的堅持也影響了樂團的開放速度，「奧地利人常開玩笑說，如果世界末日來了，趕快到維也納，因為維也納人可能30年後才會知道。」

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達奈洛娃將與指揮大植英次（Eiji Oue）攜手合作，詮釋法國作曲家聖桑（Camille Saint-Saëns）的「第三號小提琴協奏曲」。

音樂會將於4月26日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，4月27日在國立台灣交響樂團演奏廳舉行。音樂會其他樂曲還有馬勒「D大調第一號交響曲」。（編輯：陳清芳）1140416